Vyplatí se Česku členství v Evropské unii? To je otázka, která zaznívala už před vstupem země do evropského společenství před dvaceti lety a zaznívá dosud - často spolu s tvrzením, že Česko do Unie dává víc, než se mu vrací. Jenže ve skutečnosti výhody, a to nejen ekonomické, které plynou pro stát z členství v Unii, převažují. Tématem se zabývá další díl seriálu Deníku.

Tvrzení: Česko dává do EU víc, než z ní dostává

Odkud se vzalo, kde vzniklo a jak se šířilo:

Poměr náklady/zisky se mezi odborníky, politiky i běžnými lidmi řeší prakticky od chvíle, kdy se Česká republika stala členskou zemí Unie. Například web Evropské komise zařazuje tvrzení o tom, že Česko dává do EU víc, než z ní dostává, mezi vůbec nejčastěji se vyskytující euromýty.

Podle průzkumu analytického ústavu STEM z roku 2020 většina Čechů neměla jasno v tom, kolik peněz Česko z Evropské unie dostává a na co tyto peníze putují. Neznalost lidí nahrává opakování mýtů a dezinformací.

„Většina Čechů a Češek (68 %) sice považuje peníze z rozpočtu EU za ekonomicky přínosné pro ČR, nevědí ale skoro nic o jejich rozdělování. Například jenom čtvrtina populace se domnívá, že z evropského rozpočtu dostáváme více, než kolik do něj ČR odvádí. Necelá polovina občanů jednoduše neví, a ani se neodváží odhadnout, kolik peněz ČR od EU dostává. Třináct procent si dokonce myslí, že dáváme více, než dostáváme. Osmnáct procent si myslí, že dáváme stejně, jako dostáváme,“ shrnuli zjištění z roku 2020 autoři výzkumu.

Jak je to doopravdy?

Ve skutečnosti je to s tím, kolik Česko přispívá do rozpočtu Unie a kolik z něj dostává, přesně naopak, než jak se traduje. „Od svého vstupu do EU v roce 2004 patří ČR mezi členské státy, které z rozpočtu EU dostávají podstatně více, než do něj přispívají, je tedy takzvaným čistým příjemcem. Tento rozdíl je skutečně významný. Od vstupu do EU 1. května 2004 do 30. června 2016 uhradila ČR do evropského rozpočtu 448 miliard korun. Naopak z rozpočtu EU získala 1 076 miliard korun, tedy o plných 628 miliard více, než do EU zaplatila,“ vyvrátil už dříve populární mýtus web Evropské komise, která má na starosti rozpočet EU.

A takový poměr vkladů země do Unie a jejích zisků platí dosud. „Na datech jednoznačně vidíme, že Česká republika ze svého členství v Evropské unii po celou dobu výrazně ekonomicky těží. Pokud bychom to zúžili jen na otázku čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie, pak nadále platí, že přestože Česko dlouhodobě bohatne a dohání průměr EU, stále zůstává čistým příjemcem, jinými slovy ze společného rozpočtu do Česka přitéká více peněz, než kolik vláda každoročně odvádí. Rekordním v tom byl rok 2015, během kterého do Česka přiteklo o 150 miliard korun více, v roce 2022 tato částka převýšila 50 miliard korun,“ potvrdil pro Deník zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Viktor Daněk.

Lidé v Česku narážejí na věci, které jim alespoň částečně zaplatila Evropská unie, prakticky denně. „Evropské dotace se významnou měrou podílejí na financování výstavby dálniční a další infrastruktury. Zhruba polovina veřejných investic v zemi v posledních dvaceti letech byla zaplacena právě z prostředků EU. Rozpočet EU ale pomáhá financovat i takzvané měkké projekty, například rekvalifikace, dětské skupiny,“ nastínil Daněk.

Podle něj navíc nelze opomenout, že kromě peněz plynou pro Česko z členství v Evropské unii ještě další výhody. „Česko z členství ekonomicky výrazně více těží už tím, že je členem společného evropského trhu, což je pro otevřenou ekonomiku, jako je ta česká, naprosto zásadní. Jak známo, 80 procent českého exportu míří právě na trh Unie. Například studie Bertelsmann Stiftung odhaduje, že vnitřní trh každoročně zvyšuje blahobyt v Česku o čtyři procenta, to v přepočtu znamená 17 tisíc korun ročně na obyvatele, včetně nemluvňat. Na obchodu s dalšími státy EU jsou v Česku závislé řádově stovky tisíc pracovních míst,“ upozornil odborník.

Verdikt Deníku: Lež