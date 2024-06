Výrok: „Nevidím jinou cestu než vypadnout z Evropské unie a tvrdě kontrolovat vlastní hranice. I za cenu, že o třetinu zchudneme.”

Kdo ho pronesl:

Bouři na sociálních sítích po zveřejnění facebookového statusu o nutnosti odchodu České republiky z Evropské unie vyvolal v roce 2016 český politik Václav Klaus mladší. On, i jeho otec, bývalý český prezident Václav Klaus, opakovaně kritizují Evropskou unii.

Jak je to ve skutečnosti?

Czexit, odchod České republiky z Evropské unie, někteří politici zmiňují opakovaně. V roce 2015 dokonce poslanci hlasovali o vypsání referenda o vystoupení Česka z Unie, které požadovalo jedenáct z nich. Referendum většina poslanců odmítla.

V roce 2019 z průzkumu agentur Behavio a STEM a Institutu pro evropskou politiku Europeum vyplynulo, že spokojena s členstvím České republiky v Evropské unii je více než polovina Čechů. Pro okamžitý odchod z Evropské unie se tehdy vyjádřila pouze desetina respondentů.

Pravdou je, že by případné vystoupení Česka z Evropské unie znamenalo pro stát velké ekonomické ztráty. „Česko by tím ztratilo přístup na jednotný evropský trh, respektive tento přístup by byl ztížený, protože by se zavedlo na české zboží, na český vývoz na jednotný trh clo nebo jiná netarifní omezení. Takže veškeré české výrobky vyvážené na tento trh, který je pro nás tak zásadní, by byly výrazně méně konkurenceschopné, a to by citelně oslabilo náš export, který je klíčovou složkou hrubého domácího produktu. Celkový výkon naší ekonomiky by byl dramaticky nižší,“ vysvětlil možné důsledky pro Deník ekonom Lukáš Kovanda.

Podle něj zejména přístup na jednotný vnitřní trh představuje jednoznačný benefit pro českou ekonomiku. „Je to trh, který je pro nás ze všech nejdůležitější. Nemá alternativu, je proto obtížné představovat si, že bychom jej dokázali nějak nahradit, například vývozem do Asie, do balkánských zemí. Trochu by to šlo, ale v zásadě bychom se střelili do nohy. Což neznamená, že Evropská unie pro nás nepředstavuje také řadu nákladů,“ poznamenal Kovanda.