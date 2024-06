Mýty a fakta o Evropské unii: Zavádí Unie kvóty na počet žen ve vedení firem?

Rovnost pohlaví, stejné výdělky a pracovní příležitosti pro muže a ženy. I to je oblast, kterou řeší úředníci a politici Evropské unie. Již do dvou let začne platit evropská směrnice, která stanovuje počet žen ve vedení větších firem. Projeví se to i v České republice, která musí novinku implementovat do své legislativy. Návrh zákona již prošel připomínkovým řízením.