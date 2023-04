První dva dny návštěvy Bruselu věnoval český prezident Petr Pavel setkání se špičkami NATO a setkání s krajany. Evropská agenda je na programu až v pátečním závěru jeho třídenní návštěvy Belgie.

Český prezident Petr Pavel na třídenní návštěvě v belgickém Bruselu | Foto: Deník/Luboš Palata

Je velmi nezvyklé, aby český prezident přijel do Bruselu, sídla Evropské unie, Severoatlantické aliance (NATO) a hlavního města Belgie na tři dny. A ještě nezvyklejší pak to, aby většinu času věnoval NATO a nikoli unijním institucím. O setkání s belgickými představiteli nemluvě.

Podpora Ukrajiny je jediná možnost, jinak zvítězí Rusko, řekl Pavel v NATO

Nový český prezident Petr Pavel se však do Bruselu vracel tak trochu jako do svého druhého domova. Místa, kde strávil vedle působení v belgickém Monsu u hranic s Francií v minulosti na vrcholu své vojenské kariéry několik let. Jeho první cesta z letiště i proto nevedla do evropské čtvrti města, ale do sídla Severoatlantické aliance na severním předměstí belgické metropole. A prvním, s kým se Pavel setkal, nebyl nikdo menší než generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Pavel otevřel v NATO i otázku Číny

První tisková konference po jednání byla přímo v tiskovém středisku NATO, kam přišli nejen čeští, ale i zahraniční novináři. Probíhala celá v angličtině, s čímž neměl Petr Pavel po letech působení v čele vojenské části NATO nejmenší problém. Otázky se točily hlavně kolem Ukrajiny, ale také kolem českého rozpočtu na obranu, který se až v příštím roce dostane na dvě procenta hrubého domácího produktu. Tedy na výši, k níž jsme se zavázali už při našem vstupu do aliance v roce 1999.

Je možné, že si ruská agrese proti Ukrajině vyžádá ještě rychlejší růst výdajů Česka na obranu? Pavel to poměrně jasně připustil. Stoltenberg v Pavlově přítomnosti uvedl, že chce navrhnout, aby dvě procenta hrubého domácího produktu nebyla pro země aliance maximem, ale naopak minimem, kde by měly za současné situace výdaje na armádu v členských státech NATO být. „Jsme ale také otevřeni diskuzi o vyšších výdajích, pokud budou nutné,“ připustil český prezident.

Nezvyklé na této půdě bylo téma Číny jako vojenského a bezpečnostního rizika, kterému se během svého rozhovoru Pavel a Stoltenberg věnovali velmi podrobně. Je to evidentně věc, které se česká hlava státu od svého zvolení intenzivně věnuje.

Tchajwanský ministr Joseph Wu: Delegace z ČR? Čína nebude diktovat, kdo přijede

Pavel zdůraznil také další podporu Ukrajině. „Jsem rád, že všichni rozumíme tomu, že není žádná jiná možnost než podporovat Ukrajinu. Alternativou je ruský úspěch, který by pro nás znamenal mnohem více problémů a možná ještě vážnějších, než jaké máme dnes,“ uvedl prezident.

Mimochodem, schůzka se Stoltenbergem se musela konat dříve, než bylo plánováno. Proč, to se ukázalo ve čtvrtek, kdy šéf NATO dorazil utajeně poprvé do válčícího ukrajinského Kyjeva.

Český prezident Petr Pavel na třídenní návštěvě v belgickém Bruselu.Zdroj: Deník/Luboš Palata

Ve středu v podvečer pak měl prezident Petr Pavel soukromý program, pravděpodobně se svými přáteli z dob bruselského působení. Zřejmě to byl program hodně neformální, protože na něj vyrazil jen v košili a do bankomatu nedaleko nejslavnějšího bruselského stánku s hranolky si šel vybrat hotovost.

Škola, kde studovaly Pavlovy děti

Také čtvrteční program navazoval na Pavlovu generálskou minulost v čele Severoatlantické aliance. Dopoledne strávil návštěvou Evropské školy, do níž chodí většinou děti cizinců pracujících v Bruselu. V době Pavlova belgického pobytu se to týkalo i jeho syna a dcery, kteří na školu, která poskytuje vzdělání od prvního stupně až po maturitu, delší čas chodili. Pavlova dcera tu dokonce i maturovala.

„Našim dětem pobyt v tomto mezinárodním prostředí dal do života mnoho zkušeností, víc, než bychom jim dokázali dát my,“ uvedl Petr Pavel při setkání s vedením vzdělávacího zařízení.

Profesor Petr Kratochvíl: Prezident Pavel je proevropský. Do střetu ale nepůjde

Dnes má tato velmi moderní škola i samostatnou českou sekci, kde je téměř tři sta českých žáků od mateřské školy přes první třídy až po poslední maturitní ročník. Pracuje tu také dvacítka českých učitelů.

Pro české školáky a studenty byla Pavlova návštěva obrovskou událostí. Mimochodem, byla to první návštěva českého prezidenta, protože Václav Klaus ani Miloš Zeman si na takové setkání za dvě desítky let čas nenašli.

Český prezident Petr Pavel při návštěvě Evropské školy v belgickém Bruselu.Zdroj: Deník/Luboš Palata

S mnoha žáky se Pavel trpělivě fotil, podepisoval se jim. „Ty jo, on přijel tamtím obřím autem a s policajty,“ ukazoval nadšeně jeden český prvňák své spolužačce.

Na setkání s těmi nejmladšími odpovídala hlava státu trpělivě. Děti se například ptaly, jestli je prezidentská kočka hodná nebo jaký byl prezidentův největší školní průšvih. „Vy jste mnohem hodnější, než jsem býval já,“ přiznal Pavel. Na otázku o kočce přenechal odpověď své manželce Evě.

Evropa až v pátek dopoledne

Ze školy se Pavel vrátil zpět do sídla NATO, kde ho čekal na prezidenta nezvyklý oběd s jeho nástupcem v čele vojenské části aliance admirálem Robem Bauerem, předsedou vojenského výboru NATO. Večer pak navázal na českou část programu, kde měl večerní setkání s českými krajany z bruselských institucí v Pražském domě v centru Bruselu.

Setkání s unijními činiteli bylo naplánováno na pátek dopoledne. A to i z důvodu, že ještě ve čtvrtek se konalo zasedání Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku, kterého se účastní i velká část představitelů Evropské komise. Většina setkání bude i z časových důvodů jen seznamovací. Je to ale také možná proto, že role generála Petru Pavlovi sedí tak nějak přirozeněji.