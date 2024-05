Zdá se, že ani instituce, které jsou za to odpovědné, tedy především Evropská komise , to vlastně nevědí. „Evropská komise nemonitoruje poměr zákonů projednávaných Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, které mají či nemají vztah k právním předpisům Evropské unie,“ uvedl pro Deník mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda. Tyto údaje dokonce nemají ani orgány Poslanecké sněmovny nebo Senátu.

I když to není zdaleka tak, že by Evropská unie řídila vše, významná část českých zákonů skutečně má původ v unijních směrnicích a nařízeních. Ale zjistit, jak velký podíl mají evropské právní předpisy na všech zákonech přijímaných poslaneckou sněmovou, není vůbec jednoduché.

Podobné je to i s dalšími oblastmi, jako jsou například energetika, daně, obrana, nebo školství. V mnoha případech by sice podle mnoha odborníků byla dohoda na nějakých společných pravidlech, jako třeba na výši firemních daní, ku prospěchu většiny států, v případě změny smluv Evropské unie ale platí právo veta. A mezi 27 státy se většinou vždy najde nějaká země, nebo skupiny zemí, které jakýkoli posun k „větším pravomocem Bruselu“ odmítnou.

Evropská unie není sice stát, ale její legislativa má ve všech členských státech důležitý, někdy i zásadní vliv. Na druhé straně to není tak, že by Unie mohla ovlivňovat dění ve členských zemí úplně ve všem.

