To byl pro Ditu Charanzovou už v době, kdy se kandidátka sestavovala, signál, že už za takto orientované ANO znovu kandidovat nechce. „Pro mě je nejzásadnějším problémem národovecký tón hnutí ANO ,“ řekla v rozhovoru pro Denik . „Nesouhlasím s vymezováním se vůči Bruselu, s pohledem, že všechno co je z Bruselu, je špatně. Abyste v Evropské unii něčeho dosáhli, musíte totiž především vyjednávat,“ uvedla Charanzová.

Ještě v minulém volebním období přitom podle dobře informovaných zdrojů zevnitř hnutí ANO Andrej Babiš Ditě Charanzové hodně naslouchal, a to přesto, že nikdy nebyla členkou hnutí. Když po vítězných volbách na podzim roku 2017 Babiš uvažoval o vládní spolupráce s SPD Tomia Okamury, měla to být právě Dita Charanzová, kdo Babiše a vedení hnutí ANO přesvědčil, aby šli raději cestou koalice se sociálními demokraty a vytvořením menšinové vlády.

Před slovenskými volbami v září minulého roku Charanzová v rozhovoru pro Deník vyzdvihla kvality šéfa Progresivního Slovenska Michala Šimečky , kterého označila za velmi proevropského a schopného politika. „Je to svěží vítr na slovenské politické scéně. I do Evropského parlamentu přinesl dynamiku. Mně se s ním velmi dobře spolupracovalo, byť jsme neměli na všechno stejný názor,“ uvedla Charanzová pro Deník . „Michal Šimečka udělal za čtyři roky, co je v Evropském parlamentu, velký pokrok. Stal se z něho opravdový politik evropského formátu. Podle mého soudu má všechny předpoklady pro to, aby byl premiérem Slovenska,“ ocenila dnešního lídra slovenské opozice. Naopak Andrej Babiš před slovenskými volbami jasně osobně podpořil Směr Roberta Fica a před progresivci a Šimečkou naopak slovenské voliče varoval.

Bývalá diplomatka, která byla také součástí českého týmu, jenž vyjednával vstup České republiky do Evropské unie, je celých pět let místopředsedkyní Evropského parlamentu. V roce 2019 se jí jako jedničce na kandidátce hnutí ANO podařilo dovést uskupení Andreje Babiše k vítězství v evropských volbách. Sama získala 53 tisíc preferenčních hlasů, dvacetkrát více, než kolik dostala v roce 2014, kdy za ANO jako nezávislá kandidovala poprvé. V posledním žebříčku nejvlivnějších europoslanců Eumatrix se umístila na šestém místě. Zdaleka nejvýš ze všech Čechů.

