Evropské volby by neměly být vnitropolitickým soubojem. Často ho ale doplňují. Výsledek totiž může mít velký vliv i na domácí politiku.

Volby do Evropského parlamentu nerozhodují o tom, kdo bude vládnout v jednotlivých unijních státech. Třeba v Bavorsku, kde právě teď píšu tento článek, je ale přesto berou velmi vážně, protože Němci obecně mají pocit, že Evropská unie je velice důležitá. Při minulých evropských volbách jich přišlo k urnám šedesát procent. V České republice to bylo procent dvacet devět.

Přestože tyto volby „jen“ spolurozhodují o tom, kdo bude řídit Unii, a Evropský parlament nemá rozhodující roli, tu mají hlavy evropských států, jsme svědky soubojů domácích politických lídrů. Takových, jaký u nás předvedli premiér a předseda vládnoucí ODS Petr Fiala a šéf opozičního ANO Andrej Babiš.

Nekandidující lídři

U Fialy to byl spíše vynucený souboj, na volebních plakátech vládní koalice Spolu jeho obličej nenajdete. Andrej Babiš je naopak hlavní postavou billboardů kandidátky hnutí ANO. A to přesto, že do Evropského parlamentu nekandiduje a ani o tom nikdy neuvažoval.

Podobné to má ale i další opoziční parlamentní strana SPD, jejíž předseda Tomio Okamura doplňuje na plakátech lídra kandidátky nepříliš známého Petra Macha, který tam doputoval ze svých předchozích politických angažmá. To předsedkyně KSČM Kateřina Konečná v čele své kandidátky do Evropského parlamentu skutečně kandiduje, byť to na plakátech koalice Stačilo! někdy vypadá tak, že komunisté jako strana skončili a nahradila je na politické scéně viditelně úspěšnější značka zmíněného názvu.

Fiala hraje v Evropě důležitou roli

Na druhou stranu je třeba dodat, že jak premiér a předseda ODS Petr Fiala, tak šéf hnutí ANO Andrej Babiš budou mít vliv na to, v co se vlastně výsledek jejich stran, v případě Fialy části koalice Spolu, nakonec přetaví.

Fiala dnes hraje klíčovou roli nejen v české, ale i v evropské politice. „Má zásadní slovo ve spojenectví s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou, a to i při klíčovém povolebním jednání premiérů členských zemí EU,“ uvedl politolog Petr Sokol. Nedávná blesková návštěva Fialy v Římě byla motivována také snahou dohodnout se s Meloniovou na tom, jak se postavit k zájmu maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho Fidesz stát se součástí frakce konzervativců a reformistů (ECR).

„O přijetí Fidesz do ECR nejednáme. Naše názory zejména na bezpečnost v Evropě jsou naprosto odlišné od Viktora Orbána,“ nechal se slyšet v polovině května Fiala ve stanovisku pro iRozhlas. Je ale otázka, zda se to podaří Fialovi ustát, protože polské Právo a spravedlnost, které bude mít ve frakci více europoslanců než ODS, to vidí po dvou letech tvrdých střetů s Orbánem nyní už jinak.

„Mohu vám říci, že mám velmi dobrý pocit z kolegů z Fideszu. Vím, že Giorgia Meloniová a Viktor Orbán mají dobré vztahy,“ uvedl expremiér Mateusz Morawiecki. Jenže Fialu posiluje premiérská pozice, takže vše je stále otevřené.

Babiš stále neví, s kým ANO půjde

Andrej Babiš mezitím o tom, kde jeho hnutí ANO po volbách v evropském parlamentu nakonec bude, nemluví. S liberály, kde je ANO už deset let a kteří podporovali Green Deal a současnou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, je dnešní Babišova předvolební rétorika ve zcela zásadním rozporu. Server Euractiv navíc už letos v únoru s odvoláním na několik europoslanců liberální frakce uvedl, že Andrej Babiš a jeho výroky představují pro liberály problém.

Šéf české opozice také čeká jak se vyvine kauza Orbán, kterého vidí jako svého spojence. „Fidesz zvažuje více možností povolebního vývoje, včetně vytvoření nové pravicové frakce v Evropském parlamentu,“ sdělil Orbán v minulých dnech. Podle názoru většiny evropských odborníků je vývoj v podobě nové frakce Fidesz, ANO či slovenského Směru, nadále otevřený.

Síla Fidesz ale nemusí být po volbách tak velká. Nově vytvořená strana TISZA Pétera Magyara má totiž značnou podporu a nejspíš ubere Orbánově straně poměrně dost europoslaneckých mandátů.