Více než 30 tisíc mladých Slováků pravidelně vyjíždí za studiem do zahraničí. Mladí lidé hledají za hranicemi kvalitu nebo příležitosti, které jim jejich domovská země nemůže poskytnout. Potvrzuje to i pětice z nich, která se o své příběhy podělila.

Mladí Slováci kvůli studiu často vyjíždějí za hranice. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Politická situace

Veronika Baranová.Zdroj: osobní archivVeronika Baranová letos začala studovat evropské a anglické právo ve Velké Británii. „Neměla jsem pocit, že by mi Slovensko mohlo nabídnout to, co hledám,“ říká. Prioritou pro ni byla kvalitní škola a více pracovních příležitostí. O domácích univerzitách téměř neuvažovala. „Kdyby nevyšla Anglie, byla mou druhou volbou Amerika," přiznává.

Domů se vzhledem ke svému studijnímu oboru vrátit neplánuje. „Asi bych musela dělat zkoušky ze slovenského práva, to mě zatím neláká,“ vysvětluje. Zároveň ale připouští, že její rozhodování v budoucnu ovlivní politická situace, kterou bedlivě sleduje.

Slovensko trápí odliv mozků. Tisíce mladých studují v zahraničí, často v Česku

Propojení s praxí

Marcela Matisová.Zdroj: osobní archivMarcela Matisová žije již tři roky v Německu. „Slovenské školy nemají takovou prestiž jako ty zahraniční. Neučíme se teorie, které se nedají aplikovat v praxi. Místo toho máme přednášky se skutečnými lidmi, kteří pracují ve fungujících firmách. Velmi oceňuji, a na Slovensku jsem o tom neslyšela, že školy mají přímé vazby na velké firmy. Takže studium je propojeno s praxí,“ oceňuje německé školství studentka podnikové ekonomie.

Článek vznikl jako součást projektu Přeshraniční česko-slovenský storytelling, při němž se studentky Masarykovy univerzity a jejich kolegyně - studentky či absolventky slovenských univerzit zabývaly aktuálními tématy spojenými s Českou republikou, Slovenskem a jejich pozicemi v Evropské unii.

Vyhovuje jí také, že nemá povinnou docházku a sama se může rozhodnout, jak se na kterou zkoušku připraví. O tom, zda se vrátí domů, však zároveň přemýšlí téměř každý den. Cítí totiž, že život v jiné zemi není jednoduchý. „Musíte neustále bojovat s tím, že nikdy nebudete ve stejné pozici jako místní. Zatím jsem ale rozhodnutá, že bych tu chtěla zůstat,“ plánuje mladá žena.

Co se musí změnit, aby se její pohled na situaci doma změnil? „Očekávala bych, že slovenské školství nejprve projde modernizací,“ zmiňuje. Zároveň poukazuje na význam platového ohodnocení. „Když srovnám naše podmínky s německou minimální mzdou 14 eur na hodinu… určitě je to věc k zamyšlení,“ dodává.

Trénink práce v týmu

Martin Kremnický.Zdroj: osobní archivDůvodem k odchodu do zahraničí může být také jedinečný studijní obor. Jako v případě Martina Kremnického, který studuje aplikovanou umělou inteligenci v Nizozemsku. „Šlo však také o zvýšení kvality života nad úroveň, které na Slovensku nelze dosáhnout, ať už z hlediska zdravotní péče, politické situace nebo možného budoucího platu,“ vysvětluje, proč se vydal studovat do zahraničí.

Účast při eurovolbách? Češi a Slováci jsou nejhorší. Mohou za to i školy

Na nizozemském školském systému oceňuje především množství skupinových předmětů, kde se učí pracovat v týmu. Vnímá také, že vztah mezi profesorem a studentem je jiný než na Slovensku. „Není tam tak silná autorita, takže není problém oslovit profesora a po přednášce si s ním popovídat,“ pochvaluje si.

Návrat zpět na Slovensko přitom nevidí jako reálný, přestože tam má přátele a rodinu. „Muselo by se změnit příliš mnoho věcí, abych se chtěl vrátit. A já si nemyslím, že k té změně dojde,“ říká.

Slovenští studenti, kteří nechtějí na vysokou doma, nejčastěji volí Českou republiku. Kliknutím zvětšíte.Zdroj: UIS

Doma to nešlo

Natália Štojková.Zdroj: osobní archivZatímco pro jiné bylo studium v zahraničí první volbou, Natália Štojková chtěla zůstat doma v Bratislavě. Plánovala se věnovat grafickému designu, u přijímacích zkoušek to však nevyšlo. „Odchod do zahraničí nebyl vůbec mým plánem. Spíše to bylo kvůli nedostatku příležitostí v kreativních oborech na Slovensku. Tady je to o tom, aby člověk navázal správné kontakty, musí znát lektory a třeba už být z uměleckého prostředí,“ myslí si.

Česko je blíž systému záloh, Slováci za dva roky vrátili přes miliardu obalů

Když se po zkušenosti v zahraničí chtěla vrátit na magisterské studium domů, v Bratislavě ji opět odmítli. „Řekli mi rovnou, že je nezajímá typ umění, které dělám,“ vzpomíná.

A tak zůstala v Anglii. „V zahraničí je velmi těžké vybudovat si pevné vazby, protože je tam velká výměna studentů. Myslím, že se chci vrátit,“ říká teď o svých plánech. Nejdříve si však musí najít práci v zahraničí, aby mohla splatit půjčku na školné.

Myšlenky na návrat

Sofia Vrábková.Zdroj: osobní archivSofia Vrábková studuje v Nizozemsku ekonomický obor, který slovenské vysoké školství nenabízí. „Má komplexní zaměření na různé podnikové procesy," popisuje a dodává, že preferuje studium spojené s reálnou prací.

Učí se aplikovat podnikatelská řešení v praxi. Že by přišla na pohovor k zaměstnavateli poté, co na vysoké škole řešila pouze teorie, si podle svých slov nedokáže představit. Naráží přitom na slovenský vzdělávací systém a to, v čem jsou třeba Nizozemci dál. „Tady se nesedí na přednáškách a nepíšou se poznámky. Učitelé nám předloží problém a my se ho pak snažíme analyzovat a vymyslet praktické řešení,“ vysvětluje.

Přesto přiznává, že by se jednou ráda vrátila domů. „S přítelem o tom často diskutujeme. Jednou bychom se asi rádi vrátili. Ale je spousta věcí, které nás demotivují. Hlavně politická situace,“ říká.

LUCIA FARKAŠOVÁ

FREDERIKA LODOVÁ