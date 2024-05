Proč jít k volbám do Evropského parlamentu? Štrasburk je ok

/ANALÝZA/ Tato otázka se s Evropským parlamentem vleče neustále, prakticky od našeho vstupu do Evropské unie. Proč desetkrát ročně zasedá Evropský parlament ve Štrasburku na severu Francie, na hranici s Německem? Proč nesedí stále v Bruselu jako většina ostatních institucí EU? Oficiální vysvětlení Evropského parlamentu je toto: „Vlády členských států EU se v roce 1992 jednomyslně rozhodly vložit do Smlouvy o EU ustanovení o oficiálních sídlech orgánů EU“. Když je něco ve smlouvách, tak je to změnitelné jen změnou smluv. A to je v Evropské unii věc podmíněná jednomyslností všech členských zemí, dnes tedy 27 států. A shoda na změně nepanuje, hlavním odpůrcem je samozřejmě Francie. Evropský parlament, i kdyby chtěl, to sám změnit nemůže.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte