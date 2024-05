Levice se tak už připravuje na situaci, kdy by poprvé mohla být z vedení Evropského parlamentu, ale v zásadní míře i z Evropské komise, po desetiletích vyšachovaná. „Opravdu po těchto volbách může v Evropě vládnout poprvé pravice. Ale můžeme si za to sami,“ okomentovala situaci jedna nejmenovaná levicová europoslankyně.

Meloniová jde ale ještě dál a loví i ve vodách dosavadní krajní pravice, z níž ostatně sama v Itálii vzešla. Námluvy míří přímo k lídrovi té francouzské, Marine Le Penové, a mají odezvu. „Nyní je čas se sjednotit, bylo by to velmi prospěšné. Pokud se nám to podaří, můžeme se stát druhou největší skupinou v Evropském parlamentu. Neměli bychom si nechat ujít tuto příležitost,“ řekla Francouzka na adresu spolupráce s frakcí ECR pro deník Corriere della Sera.

V ECR je důležitou stranou i vládní ODS premiéra Petra Fialy , který nedávno letěl do Říma taktiku v evropské politice prodiskutovat. Meloniová se totiž snaží nalákat k vstupu do ECR maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho Fidesz, což v ODS zatím naráží na tvrdý odpor.

Podobné názory ale znějí i na opačném konci politického spektra. „Otevřeně říkáme našim voličům, že budeme usilovat o to, aby ti co vládnou v Evropě , už nevládli,“ uvedla v podcastu Evropa pro Čechy europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná , lídr kandidátky Stačilo!

