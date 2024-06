/ANALÝZA/ Jednou z největších záhad českých eurovoleb je, proč Andrej Babiš a jeho hnutí ANO před finále snížil intenzitu kampaně proti migračnímu paktu. Faktem ale je, že v Evropské unii se v této chvíli žádné uprchlické drama nekoná.

Andrej Babiš měl na minulé dny nachystané inzeráty s čluny plnými černých migrantů, jak plují vstříc evropským břehům. Podle serveru Seznam.cz byl inzerát doplněn nápisem „Volte, než bude pozdě“ a logem hnutí ANO.

Nakonec se těsně před zveřejněním rozhodlo hnutí ANO inzerát nevydat. Navíc autor těchto řádek projel poslední týden po Česku víc než pět set kilometrů a na všech billboardech, které viděl, jsou pouze českými vlajkami pomalovaný Andrej Babiš a jednička kampaně Klára Dostálová. A pod tím hokejově se tvářící slogan: „Česko pro tebe všecko.“ Jenže mistrovství světa v hokeji skončilo už 26. května. A vypadá to téměř tak, jakoby hnutí ANO od té doby došly nápady.

Migrace jako tutovka

Přitom celá kampaň hnutí ANO měla být právě na kritice migrační reformy EU postavena a také po většinu kampaně se zdálo, že právě to má být moment, který hnutí ANO dovede k zopakování vítězství ve volbách před pěti lety. Migrační krize a velmi tvrdé odmítnutí přerozdělování žadatelů o azyl podle většiny českých politologů výrazně přispělo i k vítězství Andreje Babiše a jeho hnutí ANO v parlamentních volbách v roce 2017. Už v červnu minulého roku Babiš v Poslanecké sněmovně o migraci prohlásil: „Takže děkujeme za téma a pojedu to celé evropské volby a celou kampaň.“

Místo migrace nebo nějakého zásadního tématu se rozhodl Andrej Babiš spíše změnit volby v referendum o vládě. A druhá strana, koalice Spolu, která má šanci Babišovo ANO ve finiši porazit, změnila svoji kampaň v referendum o Andreji Babišovi. „Kampaň je ale plná českých témat, a to přestože volíme poslance a poslankyně Evropského parlamentu, kteří k domácím tématům nebudou mít absolutně co říct,“ řekl k tomu pro Český rozhlas politolog Tomáš Weiss.

Žádná krize se nekoná

O migraci se Andreji Babišovi složitě komunikuje s jeho voliči hned z několika důvodů. V současnosti není v Evropské unii žádná viditelnější migrační krize, tedy aspoň žádná taková, která by se vymykala standardní situaci na začátku jara.

Migrační reforma, která ruší přerozdělování uprchlíků a dává možnost se z přijímání žadatelů o azyl „vyplatit“, je navíc téměř přesně to, co žádal Andrej Babiš, když byl premiér a co navrhla slovenská vláda, když Bratislava předsedala EU v roce 2016 za tehdejšího šéfování Babišova spojence Roberta Fica. Navíc dochází i k dalším posunům, po nichž Babiš jako premiér volal, Itálie bude řešit žádosti o víza mimo území EU v Albánii. Vláda Petra Fialy navrhuje, aby se na podobném mechanismu shodla celá Evropská unie.

Podle lidskoprávních organizací znamená nový migrační pakt EU velmi výrazné přitvrzení postupu vůči žadatelům o azyl, když je po příchodu do Unie čeká nejen detailní identifikace, ale také umístění do detenčních zařízení. „Situace pro uprchlíky bude mnohem horší. Budou zřejmě drženi v detencích, tedy v uzavřených táborech na hranicích Unie, kde vůbec není jasné, jak to bude s jejich azylovými žádostmi,“ uvedl v rozhovoru pro Deník ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek.