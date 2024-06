Luděk Niedermayer získal v minulých volbách do Evropského parlamentu zdaleka nejvíce preferenčních hlasů a stal se tak individuálním vítězem evropských voleb 2019. Letos je jedním z lídrů koalice Spolu a věří, že přispěje k porážce Andreje Babiše a jeho ANO.

Eurodebata s kandidáty TOP 09 v Jihlavě. Zleva: evropský editor Deníku Luboš Palata, politolog Reda Ifrah, poslanec a bývalý starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a poslanec Evropského parlamentu Luděk Niedermayer | Video: Deník/Luboš Palata

Dvanáct let se podílel na řízení České národní banky, z toho osm let jako viceguvernér. Teď už je Luděk Niedermayer deset let jedním z nejrespektovanějších českých europoslanců. I v tak mocné a velké frakci, jako je Evropská lidová strana, nejsilnější uskupení v Evropském parlamentu, je brán za velkého ekonomického experta.

Má navíc dar přeložit složité ekonomické otázky evropské politiky a ekonomiky do srozumitelného jazyka jak pro novináře působící v Bruselu a Štrasburku, tak pro českého voliče. Když o něčem v politice mluví, chová se podle toho i v osobním životě. Cesta na zasedání ve Štrasburku mu už roky trvá o hodinu či dvě déle než mně, protože jezdí elektromobilem se všemi strastmi dobíjení a pro tento typ auta ideální rychlosti 120 km za hodinu, a to i na německých dálnicích. A na svém domě v Česku má solární panely, aby si sám na sobě vyzkoušel, co na tomto obnovitelném zdroji funguje a co ne.

Zájem o evropské volby je dlouhodobě malý. Nižší účast bývá jen na Slovensku

Není přitom žádný zelený fanatik, ale i v této oblasti ekonomicky uvažující odborník, který váží všechny plusy a minusy. Stejně jako u Migračního paktu.

Před pěti lety, tehdy na společné kandidátce STAN a TOP 09, Niedermayera zakroužkovalo 67 430 voličů tohoto uskupení, což ho i ze třetího místa dostalo znovu do Evropského parlamentu.

Vzkaz pro domácí voliče

Teď je Nidermayer opět na třetím místě, tentokrát kandidátky Spolu, a mnozí čekají, zda dosáhne podobného úspěchu. On ale říká, že tentokrát mu víc než o jeho kroužky jde o společný úspěch celé koalice. „Mnozí lidé říkají, že zvažují, jestli budou koalici Spolu volit, když tam jsou tak různé strany,“ řekl mi po besedě Deníků Niedermayer. „Já jim ale říkám, že je naopak důležité, že se nám podařilo domluvit na spolupráci, vytvořit smysluplný program a stát se tak silou, která může hrát rovnocennou hru s ANO Andreje Babiše,“ uvedl.

Dodal, že na setkáních s voliči nikoho nevyzývá, aby ho takzvaně kroužkoval. „Já na to nechci ani moc hrát. Důležitý je výsledek celého Spolu,“ uvádí europoslanec.

Proč jít k Evropským volbám: Kdo kroužkuje vyhraje, kdo ne, ten se nedostane

Koalice Spolu pro evropské volby je velký unikát. A to proto, že se v ní spojily tři strany, z nichž ODS je v jiné, dosud dalo by se říci „opoziční“ frakci konzervativců a reformistů, zatímco TOP 09 a lidovci, další dvě strany koalice, jsou součástí Evropské lidové strany - frakce nejen vládní, ale prostřednictvím šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové dokonce vládnoucí. „Trochu nám v tom pomohlo, že se i v evropské politice naše frakce začaly k sobě v posledním roce přibližovat,“ řekl Niedermayer.

Dodal, že je ale pro něj podstatné, že tím strany vysílají vzkaz českým voličům pro další domácí volby. „Kdybychom teď nedokázali kandidovat společně, těžko by se po pár měsících či roce vysvětlovalo, že to zase dáváme dohromady,“ konstatoval.