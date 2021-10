V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se zaměříme po čase opět zaměříme na téma dolu Turów. Polsko odmítá plnit nařízení Evropského soudu, který vyměřil Polsku pokutu půl miliónu euro za každý den další těžby v dolu Turów, kterou soud už v květnu nařídil přerušit. Polská vláda a polská vládní média tvrdě útočí na Česko a začalo se už mluvit i o zmrazení Visegrádské čtyřky. O tom, co bude dál, jak se spor s Českem i Evropskou unií kolem Turówa může dál vyvíjet bude dnešní další díl podcastu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.