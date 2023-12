Kdyby se volby do Evropského parlamentu konaly nyní, zvítězilo by v nich opoziční hnutí ANO. Koalice SPOLU by se podle průzkumu agentury IPSOS umístila až na druhém místě. Uvnitř vládního trojbloku navíc zatím panují nejasnosti o složení kandidátky. Zatímco TOP 09 zvažuje zařazení Miroslava Kalouska, Petr Fiala si to nedokáže představit.

Volby do Evropského parlamentu by se měly v Česku pravděpodobně konat 7. a 8. června 2024. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Kolem kandidátek do evropských voleb je ve stranických centrálách pořádně rušno. Nejdramatičtěji se rodí ta, kterou za trojblok SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) povede europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra. Příští čtvrtek výkonný výbor TOP 09 rozhodne, zda se na ni dostanou i Miroslav Kalousek a Jiří Pospíšil. Předseda vlády a ODS Petr Fiala v CNN Prima News uvedl, že si Kalouska na společné kandidátce představit neumí.

Do EP by se dostali i komunisté

Podle čerstvého průzkumu agentury IPSOS, který má Deník.cz k dispozici, by se právě SPOLU umístilo na druhém místě těsně za hnutím ANO, jež má vést místopředsedkyně sněmovny Klára Dostálová. SPOLU, kde je za Vondrou dvojkou Veronika Vrecionová z ODS, trojkou Luděk Niedermayer z TOP 09 a čtyřkou Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, by získalo 25,2 procenta hlasů s potenciálem o deset procent vyšším. ANO by dosáhlo na 26,3 procenta s možností oslovit bezmála 36 procent voličů.

Takto se premiér Petr Fiala vyjádřil v živé debatě Deníku ke společné kandidátce ODS, KDU-ČSL a TOP 09 do evropských voleb:

Zdroj: Deník

Na třetí příčce se umístilo hnutí STAN a osobnosti pro Evropu s lídry Danuší Nerudovou a Janem Farským. To by sice volilo jen dvanáct procent lidí, ale jeho potenciál je daleko vyšší, a to 30,4 procenta. Pirátům, které povede místopředseda strany a Evropského parlamentu Marcel Kolaja, by odevzdalo hlas deset procent voličů, získat by ale mohli až dvojnásobek. Jako páté v pořadí by skončilo Petrem Machem vedené spojenectví SPD a Trikolóry se 7,7 procenta a potenciálem 19 procent hlasů. Levicová kandidátka KSČM a dalších osobností s lídryní a europoslankyní Kateřinou Konečnou by dostala šest procent. Předpokládaná účast v evropských volbách je 32 procent.

Jak jsme volili v roce 2019

V současnosti má Česká republika 21 europoslanců, z toho je šest za hnutí ANO (Radka Maxová v říjnu 2020 z hnutí vystoupila), čtyři za ODS, po třech za TOP 09/STAN a Piráty, po dvou za KDU-ČSL, a SPD a jeden za KSČM. Vítěz eurovoleb, hnutí ANO, v roce 2019 získal 21,18 procenta hlasů. Volební účast byla 28,72 procenta.

Do EP se bude volit příští rok v červnu a v tomto případě je celá republika jedním volebním obvodem, takže ve všech krajích mají lidé k dispozici stejnou podobu stranických kandidátek. Limitem pro vstup do EP je pětiprocentní hranice. Voliči mají k dispozici dva preferenční hlasy.