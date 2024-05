Těžko říct, zda je Radim Sršeň víc starosta, ministerský náměstek nebo znalec Evropské unie. Momentálně je především čtyřkou na kandidátce hnutí STAN do Evropského parlamentu. A chce do něj proto, že je přesvědčeným Evropanem.

Radim Sršeň je čtyřkou na kandidátce hnutí STAN do Evropského parlamentu. | Foto: Deník/Martin Divíšek

„Můj děda bojoval ve 2. světové válce s československými jednotkami a popisoval mi válečné hrůzy, on sám byl na Dukle raněn. Já si vážím míru a v něm vidím největší přínos evropského projektu. V roce 2004, kdy jsme vstoupili do EU, jsem spolupracoval s tehdejším europoslancem a skvělým člověkem Janem Březinou, který byl i starostou Uničova a hejtmanem Olomouckého kraje. Bruselské prostředí mě uchvátilo v tom, že lidé, kteří zastupovali tehdy patnáct, dnes sedmadvacet zemí, se snaží najít společný cíl,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Vady na kráse

Netvrdí ovšem, že Evropská unie je ráj na zemi. Co mu na ní vadí nejvíc? „Alibismus Evropské komise, která se všeho bojí a nechce řešit důležité věci, které jsou podle ní politicky citlivé. Na to jsem alergický.“

Na druhou stranu umí přesvědčivě argumentovat ve prospěch EU: „Mně vadí ty neustálé dohady o tom, kolik stovek miliard k nám přiteklo z Bruselu a kolik dáváme do společné pokladny my. Přesto chci zdůraznit, že každá rodina, ač si to třeba neuvědomuje, díky členství v Unii, liberalizaci obchodu, snazšímu cestování, možnostem dobrého pracovního uplatnění, ročně ušetří zhruba pět tisíc eur. Nemluvě o bohaté podpoře sportu nebo o dotacích na dobré věci. U nás jsme i díky nim mohli zrekonstruovat zámek Třemešek a vybudovat cyklostezky. To vše zásadně změnilo kvalitu života lidí v ČR.“

Princip solidarity je správný

Podle Radima Sršně je idea, že bohatší dávají a chudší berou, spravedlivá. „Na principu solidarity a soudržnosti je myšlenka evropské integrace založena. I když v budoucnu ČR už nebude čistým příjemcem, tak regiony typu Ústeckého nebo Karlovarského kraje pořád budou dostávat příspěvky na důležité rozvojové programy. Máme k dispozici studii o tom, na kolik by český rozpočet vyšlo, kdyby Unie neinvestovala do politiky rozvoje venkova. Udržet toto území životaschopné by bylo pětkrát dražší,“ tvrdí.

Uprchlíci by se měli usazovat na venkově

V rozhovoru se také věnuje migrační problematice a říká: „Migrace je pochopitelně velký problém, konkrétně ve Švédsku úplně zamávala životem v zemi. Byla to jedna z nejbezpečnějších destinací na světě a dneska v Malmö člověk pomalu nemůže vyjít na ulici. Na druhou stranu se málo píše o tom, že řada uprchlíků se dobrovolně vrací domů, protože jejich sny se nenaplnily. Podle mě by bylo správné uprchlíky, včetně ukrajinských u nás, víc motivovat k životu na venkově. Sociální dávky bych klidně svázal s místem pobytu, alespoň v dočasném režimu. Pochopitelně když o dávku nepožádají, mohli by žít kdekoliv. Ale chápu, že je to asi příliš revoluční myšlenka.“

Radim Sršeň se vyjadřuje i k protestům zemědělců, byrokracii nebo Green Dealu, v němž se musí ubrat plyn. A měla by pokračovat v čele Evropské komise Ursula von der Leyenová? Byla by dobrou eurokomisařkou Danuše Nerudová?

