Směřuje Česká republika z ekonomického hlediska správným, nebo naopak nesprávným směrem a co je důvodem? Na to vám neodpovím, protože to je opravdu příliš komplexní otázka. Ale myslím si, že směřujeme spíše tím správným směrem. Jsme standardní demokracie a s problémy posledních let se vyrovnáváme poměrně solidně. Česká společnost v poslední době ukázala i solidaritu s Ukrajinou, což mě potěšilo a vnímám to jako velmi pozitivní jev. Pokud se podíváme na sociální oblast, tak ano, jsou zde problémové skupiny obyvatel. Ale pokud jde o sociální síť, a můžeme se bavit o tom, zda a kde je děravá, tak platí, že ten současný český stát si na ní zcela určitě nevydělá. Určitě by to nějakou reformu potřebovalo, nebo se obyvatelé musí připravit na to, že se budou výrazně zvyšovat daně.

Eva ZamrazilováZdroj: se svolením E. ZamrazilovéA sociální systém nyní selhává, nebo ne?

Já si myslím, že neselhává. To že si lidé nechodí pro nějaké příspěvky, může znamenat, že tu funguje nějaká rodinná solidarita. Já bych třeba své rodiče nikdy nenechala v situaci, kdy by byli nuceni žádat o pomoc stát. To je opravdu až ta poslední možnost, ke které by se měl člověk obrátit. Pokud někdo vnímá dnešní sociální pomoc státu jako nedostatečnou, pak se musí zvýšit daně. A takto bychom na to měli nahlížet.

Ceny energií a jejich dopad, to je téma, které zajímá českou veřejnost nyní nejvíce a nejvíce jsou spojeny s fenoménem zdražování. Z vašeho pohledu zvládá zatím Česká republika energetickou krizi, nebo by měla dělat víc?

Já bych hlavně doplnila mezinárodní srovnání. Dělítko mezi těmi zeměmi, které mají relativně nízkou a relativně vysokou inflaci, hodně probíhá podle „výše ekonomické vyspělosti“. Nejvyšší inflaci mají s jedinou výjimkou Nizozemska nové členské země Evropské unie. Země, které mají obecně nižší životní úroveň a nižší cenovou hladinu. Jestliže se vám do té nižší cenové hladiny a nižší ekonomické úrovně v zemích, jako je Česko, Maďarsko nebo Polsko dostane nějaký cenový šok, který hradíte ve světových cenách, jako když cena plynu vzroste o sto dolarů, tak ten šok se vám mnohem víc promítne do růstu cenové hladiny v takovýchto zemích. To je prostě otázka čisté aritmetiky.

České ženy s rodičovstvím váhají. Pomoci by mohly kratší úvazky

A dokázala na to adekvátně zareagovat česká vláda?

Česká vláda nedělá nic jiného než všechny ostatní vlády. Hledá řešení a to, co nyní našla, je takovým maximem možného. Protože tady byla na pořadu dne fiskální konsolidace, ke které ale nedochází, protože rozpočet bude mít zase deficit tři sta miliard korun. A v příštích letech pravděpodobně také.

Má to vliv na vysokou inflaci?

Ekonomové vidí jasnou souvislost mezi fiskálními schodky a inflací. Pokud vláda bude neustále hospodařit takto schodkově, tak bude velmi těžké vrátit inflaci pod kontrolu. Jeden z hlavních důvodů, proč se inflace takto zvýšila v celé Evropě, bylo to, že během covidové pandemie dostávali lidé a firmy peníze bez odvedené práce. Rozumím tomu, že nějaké kompenzace být musely, když vláda zavřela podniky a zakázala lidem pracovat. Nicméně pak se ten problém inflačních peněz projevil naplno.

Takže česká vláda teď dělá maximum?

Podle mě nemůže dělat víc, aniž by nepřiživovala další růst inflace.

Je informovanost lidí o možnosti pomoci státu dostatečná?

Já si myslím, že informovanost dostatečná je. Neumím si představit, že by byla větší. Všichni veřejní činitelé o tom neustále hovoří, takže z komunikačního úhlu pohledu nevím, co by pro to mohli dělat víc.

Proč jsou lidé, kteří tuto pomoc od státu pobírají, stigmatizováni?

Já nevím, jestli jsou stigmatizováni, zda je to na místě. Ale přirovnala bych to k tomu, že když upadnete na ulici, tak také zkusíte vstát sám a nevolá se hned po tom, aby na ulicích byla nějaká stálá zdravotnická služba. Člověk by si měl nejdříve zkusit pomoci sám. Až pokud to nejde, tak je tu sociální pomoc. Ale souhlasím s tím, že úřady práce nefungují a já nevím proč nefungují. Ale s tím, že nefungují dobře, se asi nedá polemizovat. Podepisuje se na tom ale i situace kolem uprchlické krize, kdy se pak střetly dva akutní problémy dohromady.

EU žádá čtyřicet procent žen v čele firem. V Česku o velkou revoluci nepůjde

Jakou roli hraje v sociální situaci v Česku velmi dlouhá rodičovská dovolená?

To je zcela zásadní téma. To je opravdová past, která vede rodiny a často samoživitelky do pasti chudoby. Máme nejdelší a neštědřejší rodičovskou dovolenou na celém světě. Během mateřské dovolené ale ženy ztratí kvalifikaci. Vysokoškolačky, které zůstanou několik let doma, nastupují zpět za mzdu, s kterou odcházely a tím se prohlubuje rozdíl mezi nimi a jejich mužskými kolegy. To je extrémně důležitá záležitost.

Mnozí ale říkají, že je tu nedostatek školek?

Ale to přece má i individuální řešení. Dřív bylo normální hledat paní na hlídání. Starší ženy si potřebují přivydělat a mladší potřebují do práce. Nikdo dřív nespoléhal jen na stát.

