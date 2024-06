Česko-slovenská hranice je jedna z nejzbytečnějších hranic v Evropě. Vznikla v roce 1993 a už o jedenáct let později začala po vstupu do Evropské unie mizet. Přesto dnes vždy blízká města Strážnice a Skalica žijí oddělené příběhy. Jedno mají společné, k evropským volbám se ani na české, ani na slovenské straně nikdo moc nehrne.

Evropský editor Deníku Luboš Palata navštívil slovenské město Skalica. | Video: Deník/Luboš Palata

Strážnice je nejen na východ od řeky Moravy, ale u velké části i na východ od Baťova kanálu. Přístaviště Baťova kanálu je v páteční volební podvečer zdaleka nejživější částí města. Lodí je tu tolik, že to vypadá jako někde na středomořské maríně, a místo kolem několika občerstvení na břehu byste hledali marně.

Rozděleni Evropou: Bavorský Selb zaměstnává půlku české Aše. Ta tím ale trpí

A to je pár set metrů odsud ještě docela zaplněný „retro kemp“. I po čtyřech desítkách let od doby, kdy jsem právě tady získal jako básník tehdy neslavnější literární ocenění Strážnice Marušky Kudeříkové, tu nacházím chatičky, kde jsme my nominovaní bydleli, jídelnu i společenský sál. Pravda, vše pečlivě natřené, čisté a udržované.

Zdejší víno a turisté, lidový skanzen proslavený folklorními stavnostmi a několik menších firem k základní prosperitě městečka, které se pyšní i tím, že tu na zdejším gymnáziu studoval Jan Ámos Komenský a Tomáš Garrique Masaryk, vlastně stačí. Jinak se ale za prací musí dojíždět, někdy až do Brna.

Přístaviště městečka se zbytky středověkých hradeb, kostelem svatého Martina a úctyhodným zámkem trochu zaostává za sousedním Petrovem, jehož přístav je jedním z center Baťova kanálu. „Chceme z toho udělat skutečný přístav, rozšířit počet kotvišť a mít tam i správce,“ říká Eva Helísková, která s titulem inženýrky dělá mluvčí zdejší radnice.

Víc lidí na Noci kostelů než na volbách

„Slovenská Skalica je pro nás takové nejbližší město, kam si dojedeme i na kole. Víc než nakupovat se tam ale jezdí za kulturou, pořádají tam hodně akcí, vztahy máme super,“ tvrdí Helísková, která za radnici dohlíží na hlasování v evropských volbách v místní škole.

„Hranice jakoby tu už zase nebyla, ale za covidu tu znovu vznikla. To se nikdo na Slovensko ani neodvažoval, děly se tam divné věci,“ dodává.

Rozděleni Evropou: České Velenice jsou chudinským předměstím rakouského Gmündu

Vzhledem ke své okružní cestě kolem českých hranic jsem si vyřídil voličský průkaz a jdu volit právě tady. „Trochu nám to zvýší účast. Zatím přišli spíš jednotlivci, ale v sobotu se to možná zlepší,“ říká postarší milá paní v dost prořídlé volební komisi.

„Čekala jsem to ještě horší,“ podotýká Helísková. A dodává, že mnoho lidí ze Strážnice si na hezký červnový víkend zařizovalo voličský průkaz.

StrážniceZdroj: Deník/Luboš Palata

Rozhodně více lidí než ve volební místnosti najdu na Noci kostelů ve zdejším nejstarším kostele svatého Martina.

Malebné ospalé první hlavní město Slovenska

Trojnásobně větší patnáctitisícová slovenská Skalica je jedním z nejmalebnějších měst nejen celého Záhoří, ale Slovenska vůbec. V době maďarizace Slovenska na přelomu 19. a 20. století byla Skalica jedním z posledních center slovenského národního života.

Možná i proto sem Uhersko nepostavilo žádnou slušnou silnici ani železnici, což trvá dosud. Skalica se Uhersku pak trochu pomstila. V roce 1918 se stala na krátkou dobu prvním hlavním městem Slovenska a na zdejší radnici sídlila první slovenská vláda. Dodnes to připomíná pamětní tabule na krásně zrekonstruované budově.

Význam Baťova kanálu a tamního turistického boomu ale Skalica ještě zřejmě nepochopila, protože sice na kanálu existuje stejnojmenný přístav, ale dojet autem se k němu z města fakticky nedá. A od středu města je to několik kilometrů pěšky nebo na kole.

Krásné upravené město, kolem něhož jsou na východní straně stále hradby, je tu románská rotunda, obří goticko-renesanční kostel svatého Michala nebo Jurkovičův Spolkový dům s mozaikami od Mikuláše Alše, má možná pocit, že to nepotřebuje.

StrážniceZdroj: Deník/Luboš Palata

V páteční večer, na začátku turistické sezóny, ale působí ospalým, až mrtvolným dojmem. Podobné je to tu s evropskými volbami, které se na Slovensku konají v sobotu. Na velké plakátovací ploše v centru je jen několik malých otrhaných plakátků, kterých si ani nevšimnete.

Atentát na premiéra Roberta Fica a atmosféra, kterou přinesl, jakoby zdejší lidi od politiky ještě víc odradily. „Já vůbec nevím, že jsou nějaké volby,“ říká mladá blondýna, která si s dvěma přáteli povídá před už zavřenou kavárnou v centru.

SkalicaZdroj: Deník/Luboš Palata

„Já vůbec nevím, koho volit a uvidím, jestli to stihnu. Ale rozhodně to pro mě není nějaká priorita programu sobotního dne,“ doplňuje ji její kamarád, kterému nebude víc než třicet. „Jezdíme do Strážnice na diskotéky. U vás je pořád všechno lepší,“ říká druhý z mladíků.

V sobotu se dalo sice na nějaké voliče narazit, ale obecně to vypadalo, že si to Slovensko opět rozdá s Českem o poslední, nebo jedno z posledních míst co se volební účasti v eurovolbách týče.

Eurovolby 2024: V Česku pokračují volby do EP. Účast je leckde přes 30 procent

Nechuť chodit k volbám do Evropského parlamentu je něco, co nám Čechům a Slovákům přes rozdělení státu, zdá se, zůstává společné. Na Slovensku byla před pěti lety účast pouhých 22 procent, ještě o dost nižší než v Česku. „Třicet procent by byl zázrak,“ řekl mi před časem jeden z pracovníků zastoupení Evropského parlamentu na Slovensku. Podle sobotního rána ve Skalici to ale na zázrak nevypadá.