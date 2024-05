Rozdíly v příjmech mužů a žen jsou stále velké. Změnit to má nová legislativa EU

Za stejnou práci méně peněz. Ženy pracující na stejných pozicích jako muži stále berou menší mzdy. Podle Eurostatu činí aktuální rozdíl v Česku 17,9 procenta. Změnit by to do tří let měla pro firmy s více než 250 zaměstnanci nová směrnice Evropské unie. Každoročně budou muset zveřejnit takzvaný report o tom, že rozdíly v příjmech mezi muži a ženami netrpí. Zaměstnavatelé s více než stovkou pracovníků budou muset obdobnou zprávu vydávat od roku 2031.

Ženy pracující na stejných pozicích jako muži stále berou méně peněz. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock