V čem summit Evropské unie přiblížil dohodu v energetice ? Nám se podařilo v těch posledních dnech a hodinách velmi intenzivních vyjednávání dosáhnout velmi dobrých výsledků, jak je to také obecně hodnoceno, a dojednat celou řadu kompromisů, které jsme dnes potvrdili na jednání Evropské rady. Věřím, že i díky tomu by se v pondělí, protože jsme opravdu dosáhli výrazného posunu, ministři energetiky mohli dohodnout na zastropování ceny plynu, snazší výstavbě energetické infrastruktury a na společných nákupech plynu. To všechno do budoucna znamená dostatek dostupné energie pro naše občany. Jsem rád, že do České republiky můžeme po posledním summitu Evropské unie poslat takovéto dobré zprávy, které přináší konkrétní výsledky pro české občany.

Je evropská dohoda o plynu a energiích, kterou se na tomto unijním summitu podařilo přiblížit k uskutečnění, garancí toho, že čeští občané budou platit za plyn a energie méně, než tuto zimu a že té energie bude dost? Nebo je to jenom základ toho, aby se to stalo?

My k tomu směřujeme. Směřujeme k tomu dlouhodobě. Nejprve jsme museli řešit tuto zimu. To se podařilo. Takže dnes mohu zopakovat to, co jsem mohl říci už před nějakou dobou, že mohu občanům České republiky garantovat, že budeme mít plynu dost. Museli jsme pro to udělat mnohé kroky. Mnozí z vás si vzpomenou, že jsme je dělali už na jaře, kdy jsme domlouvali kapacitu v LNG terminálu v Nizozemsku. A snažili jsme se upravit legislativu tak, a souběžně probíhalo úsilí na evropské úrovni, abychom mohli donutit všechny k naplnění zásobníků s plynem, což se stalo. A to nám umožnilo vytvořit zásobu pro letošní zimu.

Dobrá, to je letošní zima a co ta příští? Pomohou v ní nyní dojednávané dohody?

Musíme dělat řadu souběžných opatření, abychom měli dostatek plynu i příští rok. Myslím si, že cesta, která se otvírá těmi evropskými dohodami, jako jsou například dobrovolné společné nákupy, umožní Evropské unii, evropským zemím, najít dodavatele, kteří budou dodávat plyn v dostatečném množství a za přijatelnou cenu. Důležité je také najít ten strop, ten limit, aby nedocházelo k výkyvům ceny, což výrazně znejišťuje celé prostředí a vytváří to potom tlak na občany, ale i na firmy. Je zde také princip solidarity (v dodávkách plynu, pozn. red.), na kterém se státy dohodly. Dochází k šetření energiemi obecně v Evropě.

A bude to znamenat, že příští zimu za energie zaplatíme méně, než platíme tuto zimu?

To všechno vytváří podmínky pro to, abychom byli dobře připraveni na příští zimu. Což je samozřejmě velký úkol jak pro českou vládu, tak pro další evropské země.