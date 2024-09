Vy jste se letos dostal potřetí za sebou do Evropského parlamentu. Tentokrát na kandidátce uskupení Spolu. Splnilo toto uskupení svůj cíl, když se vám hnutí ANO Andreje Babiše v eurovolbách nepodařilo porazit?

Historie se nebude ptát, jestli to byl dobrý nebo špatný krok, ale na to, co jsme tady v Evropském parlamentu dokázali.

A bylo dobře se spojovat, když to nakonec k vítězství nepomohlo?

Myslím, že jsme měli v kampani fungovat trochu jinak, měli jsme fungovat jako jeden tým, ale to už teď nezměníme. Stalo se, bylo to tak, koalice Spolu se nerozpadla. Byla to svým způsobem i daň koalici Spolu, aby mohla jít do parlamentních voleb v roce 2025. Berme to tak. Já sám jsem se svým týmem tu kampaň odpracoval v kontaktní každodenní práci, což je něco, co moc politiků nedělalo a nedělá.

Vy jste kandidovali v sestavě, kdy v Evropském parlamentu nejste ani ve společné frakci. Byl to experiment i v rámci Evropy?

Nebyl to experiment. To už se tady objevilo několikrát před námi. I kolegové ze Slovenska měli podobnou kandidátku. Já to vnímám tak, že spolu v Evropském parlamentu s kolegy z frakce konzervativců a reformistů (ECR), kde je ODS, úzce spolupracujeme. A měli bychom se začít domlouvat na hlavních tématech, které budou v příštích týdnech a měsících na stole v Evropském parlamentu. Ať už migrace, Green deal, zemědělství, životní prostředí, léková soběstačnost.

Je to celkově tak, že je ECR brána jako taková záložní provládní frakce, která může v klíčových okamžicích podpořit Evropskou komisi, i když není součástí „vládní koalice“, kterou vy lidovci vedete? A je to tak, že část ECR pro Leyenovou hlasovala a pomohla jejímu zvolení?

Já umím počítat. Kromě Saši Vondry, který to odmítl prozradit, museli mnozí další hlasovat pro Ursulu von der Leyenovou. Prostě ty hlasy nespadly z nebe. Ale myslím, že tam byly i hlasy z dalších frakcí, které tvrdily, že pro ni hlasovat nebudou, ať to byli Patrioti, nebo ultralevičáci. Tím, že hlasování je neveřejné, je to velké tajemství. Já sám jsem před pěti lety pro Ursulu von der Leyenovou nehlasoval.

A to vám jen tak prošlo?

Ano, já jsem to řekl i otevřeně. Ursula von der Leyenová si pak na mě jednou počíhala a říkala mi: „Ty jsi pro mě nehlasoval.“ A asi půl hodinu jsme si dost věcí vyříkávali. Na druhou stranu nás to sblížilo natolik, že já dnes mohu kdykoli cokoli Ursule otevřeně říci.

A v lidovecké frakci jste s tím neměl problém? Byla to přece vaše kandidátka.

Bylo to tajné hlasování. Já vím o ještě jednom kolegovi z Rumunska, s nímž jsme stáli vedle sebe a který to udělal stejně.

Je i on stále europoslancem?

Ne, ten už není.

A proč jste vlastně proti Leyenové hlasoval?

Tehdy jsem podporoval evropskou kandidátku „spitzenkandidátů“. Leyenová evropským lídrem před pěti lety nebyla. Šéfové členských zemí vytáhli z klobouku někoho, kdo jim nejméně vadil. To mi prostě nepřišlo košer.

A proč jste změnil názor?

Protože Leyenová se za těch pět let ve funkci výborně vyprofilovala a už teď při výběru eurokomisařů ukázala, že to má pevně v rukou.

Mohem více se dozvíte v kompletním rozhovoru na videu: