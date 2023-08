Na plenárním zasedání Evropského parlamentu uspořádala česká europoslankyně Michaela Šojdrová diskusi o tom, zda by Rusové a Bělorusové měli startovat, byť pod neutrální vlajkou, na olympijských hrách v Paříži. Akce se zúčastnili významní hosté jako místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, koordinátor expertní komise Českého olympijského výboru Michael Žantovský, europoslanec a bývalý fotbalový reprezentant Tomasz Frankowski, europoslanec a paralympionik David Lega nebo hokejová legenda Dominik Hašek.

Ruský tenista Daniil Medveděv | Foto: ČTK/AP/Wilfredo Lee

Výsledkem diskuse je otevřený dopis předsedovi Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasi Bachovi, který Michaela Šojdrová iniciovala se slovenským europoslancem Ivanem Štefancem.

Spolu s dalšími 37 europoslanci v něm MOV vyzývají, aby zpřísnil podmínky pro účast ruských a běloruských sportovců na olympiádě v Paříži.

Podpis jako podmínka

Europoslanci žádají, aby jejich účast, byť pod neutrální vlajkou, byla podmíněna podpisem prohlášení veřejně odsuzující jakoukoli agresi proti kterémukoli členskému státu OSN.

„Mají-li mít ruští a běloruští sportovci možnost účastnit se soutěží, musí to být za přísně stanovených podmínek,“ uvedla europoslankyně Šojdrová.

„Olympiáda vždy byla prestižní záležitostí s návazností na vysokou politiku. Představitelé nedemokratických systémů Putin a Lukašenko jsou si toho dobře vědomi a úspěch sportovců využívají jako nástroj politické propagandy. Účast Rusů a Bělorusů bez dalších podmínek by podkopala olympijské hodnoty a byl by to výsměch všem ukrajinským obětem,“ dodala Šojdrová.