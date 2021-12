Rychlovlaky by měly jezdit jak z Berlína přes Ústí nad Labem a Prahu do Vídně, tak ze severu na jih v moravském koridoru spojujícím Vídeň s Varšavou. Výstavba vysokorychlostních tratí v Česku tak bude v příštích letech financována Evropskou unií.

Zdroj: DeníkKlíčová je především Via Vindobona z Berlína do Vídně. Úseky Lovosice – Praha – Světlá nad Sázavou a Velká Bíteš – Břeclav se mají začít stavět už v roce 2025, tedy ještě za současné vlády. Dokončení se předpokládá před rokem 2040.

První úsek, který dovolí jezdit vlakům až dvouset kilometrovou rychlostí však vznikne na Moravě, kde propojí Brno s Přerovem, a na to naváže úsek Přerov-Ostrava.

Není to z důvodu, že by Evropská unie měla mezi svými prioritami propojení Ostravy s Brnem. Ale úsek na Moravě byl zařazen do klíčové sítě TEN-T díky tomu, že je součástí zmíněného spojení Vídně s Varšavou.

Zelená transformace

Transevropská dopravní síť (TEN-T) je síť železnic, vnitrozemských vodních cest, krátkých námořních tras a silnic v celé Evropské unii, která propojuje 424 velkých měst s přístavy, letišti a železničními terminály. Po jejím dokončení se zkrátí doba cestování mezi těmito městy. Například vlakem z Kodaně do Hamburku to bude trvat 2,5 hodiny místo 4,5 hodiny.

„Ekologická a digitální transformace Evropy přinesou velké změny ve způsobu, jakým cestujeme. Můžeme nasměrovat evropskou mobilitu k udržitelné budoucnosti,“ uvedl před pár dny místopředseda Evropské komise Franz Timmermans.