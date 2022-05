Naopak v případě Maďarska jste podmínění výplaty peněz z evropských fondů aktivovali. Proč?

U Maďarska jsme přesvědčeni, že máme dostatek silných argumentů a důkazů o tom, že Maďarsko efektivně nechrání evropské peníze. Že je tak velká míra nejistoty, že když dá OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům, pozn. red.) maďarskému státu doporučení, aby zahájil vyšetřování něčeho, co vypadá na dotační podvod, korupci nebo skrytý střet zájmů, nevidíme v Maďarsku odezvu. Nevidíme, že by se tyto věci vyšetřovaly a stíhaly. A to je základ, to je podstata, kterou je podmíněna výplata peněz z evropských fondů Maďarsku.

Dočasná ochrana není trvalé řešení, upozorňuje Evropská komise

Proč se závažné případy zneužívání fondů EU nešetří? Je to proto, že vláda Fidesz má pod kontrolou policii, prokuraturu i soudy?

V Maďarsku je i mnoho stížností na neférové rozdělování dotačních peněz a to je v kombinaci s podezřeními o ovlivňování policie, prokuratury a soudů dostatečný důvod ke spuštění zmíněného mechanismu. Kdyby Maďarsko přistoupilo na přijetí evropského prokurátora, nedojde k tomuto podmínění výplaty peněz.

Takže problém Maďarska by se vyřešil, kdyby souhlasilo, že přejde jako třeba Česko pod pravomoc úřadu evropského prokurátora?

Ano, ideálně by to takto mohlo proběhnout. Já jsem opakovaně na Maďarsko naléhala, aby jako země, která je velkým příjemcem evropských peněz, vytvořila podmínky k tomu, aby unijní daňový poplatník mohl mít pocit, že jeho peníze jsou chráněny.

Máte nějaký odhad, o kolik peněz z evropských fondů může Maďarsko přijít?

V pravidlech je, že sankce musí být přiměřená množství zneužitých peněz.

Kdy se o tom rozhodne?

27. dubna.

Polsko problém se zneužíváním evropských fondů nemá?

Polsko má sice problém s nezávislostí justice. Ale jednáme o zmíněných změnách v polské justiční reformě, kterou považujeme za škodlivou. Zároveň ale v Polsku nevidíme tolik případů zneužívání prostředků z fondů EU. Polsko nevybočuje z rámce států, které evropské fondy chrání.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě znovu konstatovala, že volby v Maďarsku byly sice svobodné, ale ne férové. To je velmi závažné. Evropská komise ale uvedla, že výsledek voleb respektuje. V jakém případě by Brusel řekl opak?

Neřekne to. U maďarských voleb říkáme „ano, ale“ a vidíme tam problém. Ale není to zpochybnění výsledků voleb.

Tady je Orbánovo. Jak se žije ve Felcsútu, "nejbohatší vesnici" v Maďarsku

Dvoutisícová vesnice Felscút je ukázkou toho, kam se Maďarsko po dvanácti letech vlády premiéra Viktora Orbána dostalo. Dnes ve volbách Maďaři rozhodují, zda Orbán a jeho Fidesz zůstanou u moci další čtyři roky.

Byla by to taková nezajímavá větší vesnice s necelými dvěma tisíci obyvatel v západním Maďarsku mezi městy Tatabánya a Székesfehérvár. Felcsút měl ale "štěstí". Mládí tu totiž prožil maďarský premiér Viktor Orbán, který tu dodnes vlastní menší venkovský domek se zahradou.

Díky tomu je dnes Felcsút nejen asi nejznámější, ale podle některých žebříčků také statisticky nejbohatší vesnicí v Maďarsku, která v přepočtu na obyvatele předčí i nejbohatší obvody čtyřicet kilometrů vzdálené Budapešti. Rodina zdejšího dlouholetého starosty Lőrince Mészárose, dolarového miliardáře, patří k nejbohatším v Maďarsku.

Přistálo UFO? Ne, Orbán si postavil stadion

Co se to s Felscútem stalo je vidět už zdaleka, už od městečka Bicske, kde na nádraží pamatujícím v nezměněné podobě tak osmdesátá léta minulého století, staví vlak z Budapešti. V mírně zvlněné krajině je už zdaleka vidět obří šedivý chuchel, připomínají mimozemské UFO, které přistálo na kousek od kostela mezi vesnickými domy táhnoucími se kolem silnice.

Jak se autobus blíží k vesnici kolem idylických pastvin okolo potoka, kde se poklidně pasou krávy a koně, obludný objekt narůstá před očima. Že Felcsút není „normální“ vesnice, připomínají už nové budovy něčeho jako kongresové centrum hned na okraji vsi. Odtud pokračuje celý areál až k obludě v podobě obřího fotbalového stadionu. Je v malé svahu, který se svažuje v říčce. U samotné hlavní silnice je honosná vstupní budova Puskás Akadémie, pojmenované podle nejslavnějšího maďarského fotbalisty. Kolem je několik dalších budov postavených stejně jako stadion v postsovětsky kýčovitém stylu Orbánova oblíbeného maďarského architekta Imré Makovcze.

Senátor David Smoljak: Maďarsko i Polsko jsou pro nás strašákem

To už se ale blížím k budově samotného stadionu, který s temnou střechou a mohutnými klenbami působí spíše jako podivný černokněžnický svatostánek, než jako místo, kam se chodí na fotbal.

Jsou tu skoro čtyři tisíce míst k sezení, dvakrát víc, než má obec obyvatel. Místní klub se před lety „spojil“ s jedním prvoligovým týmem a díky tomu postoupil bleskově až do první maďarské ligy. Zdejší Puskás Akadémie má kolem stadionu hned několik dalších fotbalových hřišť a další zázemí, které nikde jinde v Maďarsku nenajdete.

Vše pro syna fotbalistu

Důvod toho všeho najdete pár kroků od pokladny stadionu. Je to bílý, úhledný vesnický domek, na rozdíl od stadionu citlivě architektonicky zrekonstruovaný. Na chodníku před vchodem kvetou fialky, za plotem zlatý déšť. Kromě toho, že se svou úhledností liší od okolí, je jedinou připomínkou toho, že je to víkendový dům Viktora Orbána, maďarská vlajka vlající na štítu domu.

Normální člověk by se výstavbě takové obludnosti, jako je monstrózní stadion v sousedství svého domu, soudně bránil. Ne tak Viktor Orbán, od mládí fanatický fotbalista, který si ještě jako premiér chodil občas zahrát zápas. Zatímco jemu osobně se jako fotbalistovi excelovat nepodařilo, jako premiér zařídil slušnou fotbalovou kariéru svému synovi Gáspárovi Orbánovi.

Dvoutisícová vesnice Felscút, místo, kde Viktor Orbán prožil mládí.Zdroj: Luboš Palata

Ten si za Puskás Akadémie, kterou jeho otec založil, zahrál i první maďarskou ligu a pár desítek minut i v evropských pohárech. Dnes je kazatelem a důstojníkem v maďarské armádě.

Stadion, který měl doslova přes ulici, však nebyl postaven z Orbánových peněz, ani ze státního rozpočtu, ale přispěli na něj s vládou spřátelení maďarští oligarchové, kteří na stadion otevřený v roce 2014 dali skoro čtyři miliardy forintů (asi 400 milionů korun). Kousek od stadionu byla za peníze z evropských fondů obnovena na vyhlídkové jízdy do nedalekého Székesfehérváru vyhlídková turistická železnice, u vesnice má vzniknout i letiště.

Lesk i bída Felcsútu

Ne všichni místní jsou ale Orbánovým stadionem a tím, že se tu odehrávají ligové zápasy, příliš nadšeni. „Vzalo nám to klid, na který jsme byli zvyklí,“ říká mi přes plot lámanou ruštinou jeden místní důchodce, který se dal přes chladné víkendové počasí do úklidu zahrady. „Ale zase tu má mnoho lidí práci,“ dodává. „Všechno má něco. Já bych radši ten klid.“

Vesnice je upravenější, než bývá zvykem. Silnice je nově vyasfaltovaná, jsou tu nové, osvětlené chodníky. Kolem nové budovy radnice je hned několik památníků, od hrdinů revoluce 1848, přes památník Trianonu až po monument věnovaný protikomunistické revoluci v roce 1956.

Profesor Koleček: Budoucnost severních Čech není v lithiu

Za radnicí se staví nová velká škola, kostel má novou omítku, je tu několik budov skanzenu. Jinak je ale vesnice směsicí nových honosných staveb, obyčejných domků i zaneřáděných stavení, kde u vchodu mezi harampádím pobíhají slepice.

Také místní obchod u kostela je jen takovou ušmudlanou samoobsluhou, kde se rozmýšlíte, jestli si tam koupíte něco k snědku. „Já Orbána volit budu. Pomohl nejen vesnici, ale i rodinám po celém Maďarsku,“ říká mi jednoduchou angličtinou třicátnice, která přišla do obchodu nakoupit. „Mám tři děti a mám pocit, že se stát o nás opravdu stará,“ tvrdí. „Ne, že by nemohlo být lépe, ale kdyby vyhrála opozice, tak lépe nebude.“

Visegrad InsightZdroj: Visegrad InsightDeník součástí projektu klíčových středoevropských médií

Tento materiál je součástí spolupráce a výměny materiálů mezi nejvlivnějšími médii Visegrádské čtyřky organizovaných Visegrad Insight. Projektu se účastní Denik.cz, polská média Res Publica Nowa, Onet.pl, slovenský DennikN.sk a maďarský Telex.hu. Projekt se uskutečňuje s podporou EU.



Zdroj: EU