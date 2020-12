Kdo si může o peníze z evropských fondů požádat?

O evropské dotace si může požádat mnoho druhů zájemců. Jednak firmy tedy živnostníci a obchodní společnosti. Dále obce třeba na opravy chodníků nebo ekologičtější nakládání s vodou nebo odpadem. Stejně tak státní organizace, školy a výzkumné či neziskové organizace. A také zemědělci, správci lesů či rybáři. Dotaci může získat i místní skupina, což je nezávislé společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a obcí, které spolupracuje na rozvoji venkova a zemědělství.

Pokud jste jen „soukromá osoba s nápadem“ např. byste chtěli ve vaší obci zřídit tísňovou linku pro ohrožené děti nebo pomáhat seniorům, zkrátka udělat smysluplný projekt zapadající do vyhlášené výzvy tak prvním krokem musí být založení obchodní společnosti, živnosti nebo spolku. Až na výjimky, jako jsou například výzvy na výměnu kotlů na pevná paliva za ekologické, které z dotací EU vyhlašují krajské úřady, zpravidla nelze žádat jen jako soukromá osoba. Alternativou může být vstoupit do spolku, který již existuje a jemuž by se líbil váš plán a byl ochoten se o něj zasadit svým jménem. Podniky s nápady na inovace, využití odpadů ve výrobě nebo úspory energie mohou využít finančních prostředků z EU na rozvoj firmy. Tím zvyšují konkurenceschopnost nejenom svého podnikání, ale i regionu.

Seriál vzniká ve spolupráci se zastoupením EK v Praze