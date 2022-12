Strom byl Evropskému parlamentu v Bruselu věnován u příležitosti končícího předsednictví České republiky. Ozdoby pro jeho výzdobu odjely společně se stromečkem ze sklárny Koulier na Chrudimsku. Byly vytvořeny speciálně pro tento účel. Aby si ozdoby ze secesní kolekce mohlo prohlédnout co nejvíce lidí, je totožný Secesní strom ozdoben také na zámku v Loučni ve středních Čechách, kde je součástí a vyvrcholením prohlídkové trasy v zámecké knihovně, a to až do 6. ledna.