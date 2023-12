Školáci z Ukrajiny? Učivo někdy zvládají líp než české děti

Redakce

Po letošních prázdninách se do školních lavic v Česku a na Slovensku vrátila i řada dětí z Ukrajiny. Některé rodiny se vydaly zpět do válkou zasažené země, desítky tisíc dalších se ale raději rozhodly zůstat. Ve školách se tak dále věnují jejich začleňování. Jazyk už pro spoustu není problém. Někteří ale pořád absolvují i online výuku ve své mateřštině. Díky rozhodnutí ukrajinského ministerstva to přitom už není nutné.

Ukrajinské děti v českých školách. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock