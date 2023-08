V prvních dnech v září se konají v dolnosaském Lüchowě a okolí třídenní Wendské dny. Ty jsou zatím vrcholem snah o udržení a obnovu polabských Slovanů, kteří si udrželi svoji řeč do poloviny osmnáctého století.

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se vydáme až na dolní tok Labe kousek před Hamburk, kde bude na začátku září probíhat unikátní akce Wendské dny. Protože Němci říkají Slovanům Wendové, jde vlastně o slovanské slavností v regionu, kterému se vždy říkalo a dodnes říká Wendland, tedy Slovanská země.

Slované od Hamburku ožívají. Na Wendských dnech zazní i polabština

Jak to vypadá s možností rekonstrukce tamního jazyka, polabské slovanštiny, zda pro to existují v Evropě úspěšné příklady a jak je možné, že právě tady se slovanská kultura zachovala na dolním toku Labe mnohem dále než s výjimkou Lužice kdekoli v Německu, o tom bude rozhovor se slavistou z české Akademie věd doktorem Vladislavem Knollem. Budeme se bavit o tom, které jazyky jsou s polabštinou příbuzné, co se z tohoto jazyka v písemné podobě zachovala a jak složité by bylo udělat z polabštiny opět živý jazyk.

O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropy pro Čechy.

