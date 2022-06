Máme tady už víc než tři měsíce ruskou agresi proti Ukrajině. Jedním z jejích důsledků je energetická krize. V této situaci Evropský parlament ve středu hlasoval o balíku Fit for 55. Jakou odpověď na obě tyto věci Evropský parlament podpořil? Ruská agrese proti Ukrajině a s ní spojená energetická krize vedly k tomu, že ten jasně převládající postoj je, že odpovědí na obě tyto věci je posilování významu obnovitelných zdrojů energie a růst energetické efektivity. O těchto dvou věcech se tu příliš sporů nevede. Hlavní lekcí z probíhající války je nutnost zvyšování energetické nezávislosti Evropy. Na tom je velmi široká shoda. O částech balíků Fit for 55, kde by se ruská agrese mohla promítnout nejvíce, tedy o té části, kde se hovoří o podílu obnovitelných zdrojů a o energetické efektivitě, se ale teprve bude hlasovat.

Českou republiku na středečním hlasování zajímalo jak z hlediska zásadního významu automobilového průmyslu, tak z pohledu českých řidičů zvyklých na klasická auta, hlasování o konci výroby a prodeje aut se spalovacími motory. Co je jeho zásadním výsledkem?

Je třeba říci, že to, že se v Evropském parlamentu o tomto bodu hlasovalo, neznamená, že to tak skutečně bude. Včera jen Evropský parlament hlasoval o své pozici k tomuto budu a o té bude jednat s Evropskou radou, tedy s členskými státy.

Konec spalovacích motorů. Europarlament odhlasoval zákaz prodeje od roku 2035

To platí ale o celém současném hlasování o celém balíku Fit for 55?

Ano, přesně tak. Dnes se hlasovalo o stovkách pozměňovacích návrhů a teprve podrobný rozbor ukáže, zda si v něčem neodporují. To se bude řešit pak v rámci trialogu (závěrečné jednání mezi Evropskou komisí, členskými státy a Evropským parlamentem, z něhož vzejde definitivní návrh, o němž se znovu bude hlasovat, pozn. red.).

A jaký je z vašeho pohledu výsledek hlasování a budoucnosti aut?

V českých médiích to někdy vypadalo tak, jako by byly ve hře dvě možnosti. Pokračování aut se spalovacími motory, nebo konec jejich výroby. Ale návrh, který vzešel z debaty v parlamentu a o kterém se hlasovalo jako o protinávrhu vůči návrhu Evropské komise, která navrhuje prodávat od roku 2035 pouze auta s nulovými emisemi (tedy elektromobily a auta na vodík), počítal pouze s umožnění prodeje asi deseti procent aut, která by byla poháněna spalovacím motorem. Jejich výrobce by ale musel doložit, že bylo na trhu prodáno syntetické palivo v odpovídajícím množství této výrobě, které by bylo uhlíkově neutrální. Ale ani tento návrh neprošel.

Vy jste tento návrh nepodpořil. Proč?

Protože to považuji za hodně nešťastné řešení. A to proto, že by nepomohlo lidem, kteří si chtějí zajistit co nejlevnější osobní mobilitu. Těchto aut by se vyrábělo poměrně málo a celé to schéma by vycházelo pro automobilky velmi draho. Už proto, že výroba syntetického paliva je energeticky neskutečně náročná a prodej velkého množství takových aut by vytvořil nový velký problém.

My jsme už tady hovořili o tom, že to, co se včera odhlasovalo v Evropském parlamentu, bude muset čelit stanovisku Evropské rady. Jaký je poměr sil mezi státy EU?

Víme, že některé země EU jsou ve snižování emisí v automobilové dopravě velmi radikální a vlastními rozhodnutími mají nastaveny mnohem ambicióznější cíle, než onen rok 2035. Proti tomu stojí státy, které by chtěly jít v pokračování výroby aut se spalovacími motory mnohem dál, než byl onen odmítnutý návrh v Evropském parlamentu. Návrh, u kterého se přitom ukázalo, že ani pro něj se nedá najít dostatek hlasů.

PODCAST: Europarlament přijímá Fit for 55. Putinově agresi navzdory

Čeká nás tedy velmi složité jednání, aby se podařilo dosáhnout konečné dohody?

Ano, to bude. Mezi členskými státy jsou názory, které tvrdí, že existuje cesta, jak zachovat evropský automobilový průmysl v jeho dnešním stavu. Ale žádný realistický návrh, který by zachovával spalovací motory jako rovnocennou možnost, se tady v diskusi v Evropském parlamentu neobjevil a není na stole. Kromě extrémních návrhů na zamítnutí celého balíků Fit for 55.

Tedy, podle včerejšího stanoviska Evropského parlamentu zkrátka v roce 2035 musí dojít k ukončení výroby a prodeje aut se spalovacími motory v Evropské unii?

Ano, pokud dopadne výsledná dohoda tak, jak to bylo včera odhlasováno, tak po roce 2035 se nová auta se spalovacími motory ve větším množství prodávat nebudou a pokud budou nějaké výjimky, tak půjde o luxusní, malosériové vozy.

Co to tedy bude znamenat pro normální lidi? Že po roce 2035 budou buď mít elektromobil, nebo auto na vodík, nebo prostě mít auto časem nebudou?

Z hlediska osobní mobility se to měnit nebude. Během příštích deseti, dvanácti let se elektromobily a vodíková auta stanou dostupnější. Pro lidi, kteří si dnes kupují ojetá auta, bude existovat rozsáhlý trh, na kterém auta se spalovacími motory budou dostupná za podobných podmínek jako jsou nyní. Dokonce si myslím, že ty celkové náklady na provoz budou nižší než teď. Ale určitě je to technologická změna v automobilové dopravě a já chápu obavy mnoha lidí, kteří s tím nemají zkušenost. Ale jsem přesvědčen, že pro většinu lidí půjde ne o negativní, ale o pozitivní změnu.

Jak už jsme řekli, o některých částech balíku Fit for 55 se bude teprve hlasovat. Co je v nich pro Česko zásadní?

Vypadá to, že se podaří uhájit vznik obrovských modernizačních fondů pro státy jako je právě Česká republika. Naše země by tak měla disponovat historicky bezprecedentním množstvím peněz, které by měly pomoci ekonomice i lidem v Česku s modernizací ve smyslu větší udržitelnosti a snižování emisí pomoci.

Konec uhlí na Ostravsku? Evropská unie dá 19 miliard na 13 projektů

A kam by tyto evropské peníze měly směřovat nejvíce?

Zejména do investic do energetické efektivity, která je jedinou spolehlivou cestou, jak se ubránit dopadům růstu cen energetických cen. Vypadá to také, že se podaří uhájit i sociální fond EU, kde budou desítky miliard na podporu domácností, které budou mít největší těžkosti s transformací bydlení na energeticky efektivnější. To by nám mělo pomoci se rychleji posunout k úspornějšímu bydlení, nebo k vyšší dostupnosti energeticky efektivní hromadné dopravy. A k tomu, že to bude kvalitu života už za několik let zvyšovat, ne snižovat.

Takže podle vás obavy, že Fit for 55 je další ranou pro životní úroveň Čechů, nejsou na místě?

Myslím si, že strašení, že odstartování dekarbonizace je začátek nějaké revoluce, není na místě. Z mého pohledu pokračuje evoluce. A bude nám to život zlepšovat, ne zhoršovat. Do zemí jako Česko dojde k tak velkorysému přísunu peněz od ostatních států EU. Pokud ty peníze využijeme alespoň trochu efektivně, tak to urychlí náš ekonomický růst.