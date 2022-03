V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se podíváme přímo na Ukrajinu, odkud se Luboš Palata v úterý nad ránem vrátil do Prahy.

Podělí se v vámi o to, jak to vypadá na západní Ukrajině, kdo všechno a proč prchá z Ukrajiny a na jak velké množství uprchlíků z Ukrajiny se má Česko a další země střední Evropy připravit.

Zastavíme se také u možnosti urychleného vstupu Ukrajiny do Evropské unie, kterým se po oficiální žádosti Ukrajiny o vstup do EU začal zabývat Evropský parlament a další orgány Evropské unie. Budeme se také bavit o tom, zda by lepší pomocí Ukrajině nebyly v současnosti dodávky zbraní a pohonných hmot pro ukrajinskou armádu, aby mohla efektivně čelit ruské vojenské agresi.

O tom a o mnohém dalším je dnešní speciální ukrajinský podcast Evropy pro Čechy.

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata, hostem je Aneta Zachová, šéfredaktorka Euractivu.