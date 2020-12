Praha koncem září oslovila Brusel, neboť Polsko podle ní při prodlužování těžby porušilo povinnosti vyplývající ze čtyř unijních směrnic a ze smlouvy o fungování EU. Komise dospěla k závěru, že Varšava pochybila při uplatňování směrnic o posuzování vlivu na životní prostředí a o přístupu k informacím, například pokud jde o "informování veřejnosti a členských států zapojených do přeshraničních konzultací". Chyba na polské straně byla také v tom, že úřady rozhodovaly o dole na základě starých zákonů, které nebyly zcela v souladu s unijním právem.

České stížnosti na porušování dalších dvou směrnic, týkající se mimo jiné vlivu na zásoby pitné vody, jsou podle EK vzhledem k předloženým důkazům a argumentům obou stran neopodstatněné.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044.

Polsko pokračovalo i přes námitky

Polské ministerstvo klimatu letos v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Plánovanému rozšíření se brání hlavně obyvatelé příhraničních oblastí Libereckého kraje. Lidé se obávají zvýšeného hluku a prašnosti a především ztráty vody.

Dosavadní dvoustranná jednání Česka s Polskem k vyřešení sporu nevedla. Právně nezávazné stanovisko komise, které unijní exekutiva vydává jen k některým dvoustranným sporům, nyní může ČR využít při případné žalobě u unijního soudu.

"Doufáme, že česká vláda podá žalobu na Polsko co nejdříve, hned na začátku příštího roku, aby soudní dvůr EU mohl rozhodnout co nejrychleji," uvedla Nikol Krejčová z české pobočky organizace Greenpeace, která koordinuje kampaň proti polskému dolu.

Česko si v podnětu k EK stěžovalo zejména na to, že mu Polsko opakovaně odmítá poskytnout informace o vydaném povolení k těžbě na šest let a neumožnilo Česku zapojit se do řízení o povolení těžební činnosti v ložisku Turów do roku 2044.

České úřady se zatím nevyjádřily, zda podají žalobu nebo se budou dále snažit o mimosoudní dohodu s Polskem