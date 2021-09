Podle dřívějších informací by dohoda podle české strany měla obsahovat mimo jiné povinnost uhrazení výdajů na vybudování nových a posílení stávajících zdrojů pitné vody v oblastech Frýdlantska a Hrádecka či na posílení vodního zdroje Uhelná.

Mluvčí polské vlády Piotr Müller podle agentury PAP ve čtvrtek uvedl, že na stole je nabídka pomoci regionu dotčenému těžbou v Turówu v řádu 40 až 50 milionů eur (1 až 1,25 miliardy korun), o které byl informován rovněž český velvyslanec v Polsku Ivan Jestřáb. Brabec s Půtou nechtěli být v případě požadované částky konkrétní, polská strana ale podle nich obdržela vysvětlení toho, co Česko požaduje.

Podle Půty je nutné najít mechanismus na dlouhodobé řešení problému, aby se země nemusely kvůli každé jednotlivosti obracet k evropskému soudnímu dvoru. "Bavíme se o budoucnosti těžby na nějaké období a o tom, za jakých okolností bychom byli ochotni jako česká strana ukončit soudní spor, respektive dohodu dostat do této podoby tak, aby byla pro obě strany akceptovatelná," dodal Brabec.

Unijní soud už v květnu vydal na základě české žaloby předběžné rozhodnutí o zastavení těžby v dole. Polská vláda reagovala oznámením, že důl zavřít nehodlá, a stejné stanovisko zaujal také generální ředitel společnosti PGE, vlastníka dolu. Náhlé zastavení těžby by podle Polska ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst. Soud následně vyměřil Polsku zmíněnou pokutu.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vnímá po dnešním jednání expertních týmů významný posun v některých bodech ohledně polského hnědouhelného dolu Turów. Příští týden, pravděpodobně v pondělí, bude jednat s polským protějškem Michalem Kurtykou, opět zasednou i odborné týmy. Brabec to řekl novinářům.

Jabloński doplnil, že se v posledních čtyřech měsících objevily důvody i pro to, aby Polsko jednání ukončilo či přerušilo. "Ale neudělali jsme to, protože věříme, že takové věci je třeba řešit prostřednictvím dialogu," dodal náměstek.

Podle něj záleží na české straně, zda peníze určené k financování různých projektů budou poslány přímo do České republiky, Libereckého kraje, nebo do unijního rozpočtu v případě pokračování sporu na úrovni EU. Maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski varoval, že pokud státy nenaleznou dohodu, nebude Polsko dávat peníze na společné projekty samospráv obou zemí. Polsko odmítá platit pokuty a zároveň financovat projekty.

Spor o hnědouhelném dolu Turów by se podle polské strany měl vyřešit při dvoustranných jednáních, ne eskalovat na úrovni Evropské unie. Záležitost se musí rychle ukončit, řekl novinářům náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabloński. Zástupci obou zemí dnes jednají na ministerstvu životního prostředí v Praze, aktuálně pokračují po polední přestávce.

