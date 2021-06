Vypadalo to na velké vítězství České republiky. Soudní dvůr Evropské unie totiž minulý týden ve čtvrtek vyhověl českému požadavku a s okamžitou platností zastavil těžbu v obřím hnědouhelném dole Turów.

Ten se má rozšířit fakticky až na hranici s Českou republikou a povolení k těžbě dostal od polské vlády na ještě další skoro čtvrtstoletí, do roku 2044. Čtvrteční rozhodnutí soudu ale odmítla polská strana respektovat. Společnost PGE pokračuje s posvěcením vlády ve Varšavě v těžbě, i když Polsku hrozí pokuty v řádu stovek milionů denně.

„Mohu znovu zdůraznit, že samozřejmě nepřerušíme těžbu, nepřerušíme činnost elektrárny. To je podle nás jasné, protože zastavení by jistě znamenalo ekologickou katastrofu, energetickou katastrofu,“ zopakoval v pondělí polský premiér Mateusz Morawiecki.

Polská vláda tvrdí, že zastavení těžby by ohrozilo provoz nedaleké obří elektrárny, která zásobuje asi patnáctinu Polska. Zároveň uvádí, že v dole nelze „dočasně“ zastavit práce. Jedná se však podle odborníků o manipulaci s fakty, protože soud nařídil zastavit těžbu, nikoli udržovací práce.

Hrozba velmi vysokých soudních sankcí měla efekt v tom, že po dvou letech marných snah z Česka o dohodu začala polská vláda jednat. A to hned na několika úrovních.

Finanční kompenzace

Na summitu EU se podařilo Morawieckého přinutit k setkání premiéra Andreje Babiše. A ještě v pondělí v noci vítězoslavně oznámit, že dohoda je před dokončením a že Česko se zavázalo stáhnout žalobu. Na to reagoval odmítavě včera dopoledne Babiš před novináři v Bruselu.

„Vítám sice, že po dlouhých letech vyjednávání Polsko uznalo, že těžba v dole Turów poškozuje naše životní prostředí, ale problém zatím není vyřešen. Experti jednají o mezivládní dohodě na úrovni premiérů, která mj. stanoví kompenzace pro obce ohrožené těžbou,“ uvedl Babiš na Twitteru. „Především musíme zajistit dostupnost pitné vody pro desetitisíce našich občanů,“ dodal Babiš.

V podobném duchu mluvíi protokol z pondělního jednání, na kterém se setkali liberecký hejtman Martin Půta, dolnoslezský protějšek Cesary Przybylski či hlavní vládní vyjednavači Vladislav Smrž a Artur Soboň. Zápis z jednání v podstatě říká, že za Českem původně požadované kompenzace v hodnotě 40 až 45 milionů eur, tedy jen o něco více než jednu miliardu korun, je Praha ochotna uvažovat o stažení žaloby na Polsko u evropského soudu.

„Finanční kompenzace je jenom jedním z požadavků,“ uvádí Půta. Pro Český rozhlas k tomu dodal, že zmíněný protokol považuje za začátek, ne za závěr jednání.

Vítězství či zrada?

To, co by bylo ještě před časem považováno za české vítězství, nyní vnímají někteří obyvatelé dotčených obcí jako zradu. Milan Starec z obce Uhelná, říká: „Podle informací z Polska má Česko dostat za stažení žaloby 45 milionů eur. Nikde se ale nepíše o žádném omezení samotné těžby, ať už časovém, nebo geografickém. Vážně si premiér Babiš a jeho ministři myslí, že tohle prodají české veřejnosti jako vítězství?“ Starec, citovaný Greenpeace, podobně jako další místní požaduje zastavení těžby už v roce 2025.

Problém je, že česká strana si nevěří, že by něco takového, přes dočasné opatření soudu, mohla dosáhnout. „Ano, bylo by nejlepší dosáhnout zastavení těžby, ale k tomu Poláky nedonutíme,“ uvádí neoficiálně jeden český úředník. Vysoce postavený český zdroj, který s polskou stranou v minulosti vyjednával, navíc připouští, že v soudním sporu s Polskem „taháme za kratší konec“.

Proto se k dohodě, která „prodá“ české vesnice kolem dolu za miliardu, zřejmě asi schyluje. Více než v českou vládu tak mohou Češi z okolí dolu doufat v tlak EU, který donutí Polsko odstavit uhelné elektrárny rychleji, než to Varšava nyní plánuje.