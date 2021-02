EU je kritizována za nedostatečné dodávky vakcín členským státům i jejich pomalé schvalování Evropskou lékovou agenturou (EMA). Je EMA pomalá?

Ne, já naopak to tempo považuji za zcela maximální. Když jsme se ještě loni na podzim v odborných kruzích bavili o tom, kdy by mohly být povoleny první vakcíny, tak ty nejodvážnější odhady byly, že by tak jedna vakcína mohla být v prvním čtvrtletí tohoto roku.

V tuto chvíli tu máme už tři povolené vakcíny proti covidu-19 a několik dalších se schvaluje. Tohle nečekali ani největší optimisté. Všichni však dnes děláme vše pro to, aby tady vakcíny byly co nejdřívea aby jich bylo co nejvíce.

Někdy se kritizuje, že jsme jako Unie nevsadili všechno na vakcínu Pfizer. Ale s tou se přece příliš nepočítalo?

Ještě na podzim všichni, celá Evropa a snad celý svět, očekávali, že první vakcínou bude AstraZeneca, která nakonec je až třetí v pořadí. To sotva kdo odhadoval.

Vakcíny pro EU schvaluje již zmíněná EMA. Podílí se na celounijním schvalování vakcín nějak i pracovníci vašeho SÚKL?

Na činnosti EMA se podílí všechny národní lékové agentury. Každý se zapojuje podle svých možností. My jsme agentura, která patří v rámci Unie k těm větším. V rámci EMA je hned několik týmů, které se zabývají posuzováním vakcín. Ty jsou každý z různých členských států EU. Pak jsou tam expertní týmy a kolem patnácti různých výborů, kde jsou další zástupci unijních zemí. My do všech výborů vysíláme zástupce SÚKL.

Je možné na národní úrovni schválit vakcínu tak kvalitně, jako to dělá EMA?

Není to tak, že bychom to nedokázali. Ale jsem přesvědčena, že mezinárodní tým, jako má EMA, z různých států s rozdílnými pohledy udělá takové hodnocení daleko rychleji a objektivněji, než kdyby to dělala každá jednotlivá národní agentura.

Výstup hodnocení od EMA, kde jsou nejen lidé ze všech členských států, ale i mnoho dalších odborníků, je podstatně objektivnější a fundovanější. A to přesto, že know-how českého SÚKL je naprosto excelentní.

A jak si vysvětlujete chování Maďarska, které takříkajíc na vlastní triko povolilo ruskou vakcínu Sputnika čínskou Sinopharm?

Státy EU mají ve své legislativě ustanovení, které umožňuje, aby byl v něm za určitých podmínek používán i lék, který ještě nemá registraci EMA. Co se týká Maďarska, tam byla právě udělena vládou výjimka na posouzení a povolení vakcíny Sputnik.



EMA konstatuje, že žádost o registraci vakcíny Sputnik nebyla podána, Rusko tvrdí opak. Jak si to vysvětlujete?

Fakta jsou, že u EMA nebylo požádáno ani o zahájení průběžného hodnocení, ani o registraci. A to je pro mě zásadní informace.

Jak daleko od unijní registrace Sputnik tedy je?

To je něco, co se vůbec nedá říci ani odhadnout.

Kdyby ale Rusko dodalo EMA potřebné podklady, mohl by být Sputnik schválen v řádu týdnů?

Pokud budou opravdu obsahovat všechno, co mají obsahovat, bude ke Sputniku EMA přistupovat jako k jakékoli jiné vakcíně a ve stejném tempu. A k podmínečné registraci by se mohlo dospět v řádu týdnů.

EMA už začala registraci vakcíny Novavax, jejíž komponenty se vyrábějí ve velkém v Česku. Bude nám to ale k něčemu?

Český závod je jedním ze závodů tohoto amerického koncernu, které mají vyrábět jeho vakcínu pro EU. Tady se bude vyrábět „meziprodukt“, v Česku se vakcína jako taková produkovat nebude.

Takže Novavax dřív než ostatní mít nebudeme?

To se musíte zeptat Novavaxu. Já si to ale osobně nemyslím.

