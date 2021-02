1. Je Sputnik V kvalitní vakcína proti koronaviru?

Může být, ale ověřené důkazy k tomu chybí. Ruská vakcína byla Kremlem povolena už loni v létě, dříve než prošla standardním testováním. Testovala se vlastně přímo na ruských občanech, včetně vojáků. Až nyní Rusko zveřejnilo první vědeckou studii na údajných dvaceti tisících dobrovolnících.

2. Jakou roli hraje, že vakcínu Sputnik V včera povolilo Maďarsko?

Velice spornou. Ruská vakcína zatím získala povolení k užívání jen v jediné vyspělé zemi světa, a to právě v Maďarsku. Tam už prakticky neexistují nezávislé orgány, i současná šéfka maďarské lékové agentury byla jmenována za vlády Viktora Orbána. Proti povolení vakcíny veřejně protestovala maďarská Lékařská komora, která uvedla, že „nejsou veřejně dostupné údaje“ k registraci Sputniku V.

3. Proč Sputnik V dosud neschválila Evropská léková agentura?

Protože o povolení u Evropské lékové agentury (EMA) výrobce Sputniku V dosud nezažádal a nedodal ani podklady k regist-raci. Rusko se pouze v minulých týdnech začalo zajímat o to, jaké dokumenty by k registraci mohlo potřebovat. I to je ve srovnání s čínskou vakcínou Sinopharm pokrok, Číňané neudělali ani to.

4.Mohl by se Sputnik V vyrábět v zemích Evropské unie?

S touto myšlenkou už v lednu přišlo Německo. „Všechny vakcíny jsou v Evropské unii vítány, ale až po schválení EMA,“ uvedla o víkendu pro ARD kancléřka Angela Merkelová.

Otázka důvěryhodnosti a stabilní kvality ruské vakcíny by mohla být vyřešena právě tím, že se bude vyrábět v licenci v Německu nebo v Rakousku. Už nyní se Sputnik V kvůli nedostatku ruských kapacit vyrábí v Indii.

5. Je Sputnik V hlavní šancí Evropanů na dostatek vakcíny?

Není, stejně jako ještě problematičtější čínská vakcína. V EMA ale už probíhá oficiální posuzování i v Česku vyráběné vakcíny firmy Novavax. Její účinnost je podle klinických testů 89 procent a její registrace by mohla být dokončena v řádu týdnů. Závod u Prahy může ročně vyrobit až miliardu dávek.