„A víte, že se jedná o tajný dokument,“ pousměje se nad připraveností žurnalistů.

Díky tomu, na čem se summit EU dohodl, cena plynu klesá, řekl Fiala

Hrdá má dobrou náladu, Česku a jí osobně se podařilo v rekordním čase domluvit sankce proti íránským činitelům, kteří „mají na svědomí“ dodávky dronů ničících ukrajinská města.

Kdy se poletí domů

Velvyslankyně odhaduje míru shody na tom podstatném na summitu, tedy zastropování ceny plynu pro výrobu elektřiny. I to, zda se jednání protáhnou dlouho do rána nebo zda dokonce prodlouží dvoudenní summit až do víkendu. „Když premiéři uvidí, že shoda není, půjdou se vyspat. Nebudou to táhnout až do pátečního rána,“ tvrdí. Ukazuje se, že má pravdu.

ANALÝZA: Němci nepovolili. Summit EU nesníží ani ceny plynu, ani elektřiny

Několik hodin po půlnoci z pátku na sobotu dochází ke kompromisu. Evropská komise má říci, kolik by zastropování cen plynu stálo, a pak se dohodne, zda to má cenu. V navrženém dokumentu se z několika stran měnilo jen pár slov či vět. V pátek se domů letělo téměř na čas. Edita Hrdá měla dobrý odhad.