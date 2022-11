Německé argumenty jsou přitom dva a jsou už týdny a měsíce stále stejné. Nikdo nespočítal, kolik by takové zastropování cen plynu pro výrobu elektřiny stálo. A nikdo nespočítal ani to, zda když budou plyn a elektřina levnější, jestli to neohrozí šetření a tím nepřivodí riziko toho, že nám obojí někdy v půlce zimy dojde.