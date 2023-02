Reduction Act (IRA), americký protiinflační zákon zaměřený na podporu domácího zeleného průmyslu, sice není primárně namířený proti evropským zemím, nýbrž proti asijské, a hlavně čínské konkurenci. Svými obrovskými dotacemi 369 miliard dolarů však hrozí, že odláká evropské firmy z oboru do USA. A to v situaci, kdy se dnes velká část ekologických technologií dováží do Evropy z Číny. Přitom plány EU se zelenými technologiemi jsou obrovské a mají se stát vlajkovou lodí unijního průmyslu.

Plán Evropské komise „vrátit“ Americe obří dotace stejně obřími dotacemi EU na summitu narazil. Už z toho prostého důvodu, že si na něj chce Evropská unie zase půjčit. Ve vyčerpaném unijním rozpočtu už takové peníze nejsou. Některé země jako Francie, a především Německo zase chtějí, aby mohly téměř bez omezení podpořit své domácí firmy. Což opět vyvolává obavy, protože takové prostředky jako Německo si může na podporu domácího průmyslu dovolit málokdo. A mohlo by to ohrozit vnitřní trh EU, kde se hledí na férovou konkurenci.

„Pro Českou republiku by to bylo nevýhodné, protože my bychom tomu nemohli konkurovat,“ uvedl na summitu premiér Petr Fiala.

Ten se pořád nevzdává naděje, že by si EU mohla s USA vyjednat výjimky z podpory amerických výrobků, podobně jako to třeba Kanada. „Prostor pro jednání je vždycky. Cílem zákona ale není poškozovat evropský průmysl nebo evropské firmy, není principiálně namířený proti nám. O to je to jednání obtížnější. Jsem ale přesvědčen, že je dobré ho vést a vysvětlovat našim americkým přátelům, jaké to má nebo může mít dopady,“ doufá Fiala.

Dvě stě miliard

Zatím se unijní státy dohodly na prvních opatřeních, která mají evropským firmám aspoň ulevit. Měly by se „zjednodušit a zrychlit postupy státní podpory“ nebo „zrychlit administrativní a povolovací postupy“. Peníze by se pak měly hledat podle Česka i v nerozdělených miliardách eur z pocovidového Plánu obnovy. Jen v Česku je v něm kolem dvou set miliard korun. „Měli bychom tyto prostředky směřovat tam, kde jsou potřeba,“ dodal po summitu český premiér.