Je to jako když z dvoudenního víkendového pobytu odjíždíte už v sobotu ráno. Summit Evropské komise už ve čtvrtek před půlnocí splnil všechny body svého programu. A tak si šéfové států a vlád řekli, že se na plánovaný páteční oběd a vlastně ani na snídani nemusí vidět.

Všechny tři klíčové body, bezpečnostní dohodu s Ukrajinou, rozdělení klíčových postů v Evropské unii a program nové Evropské komise na příštích pět let, kde má konkurenceschopnost Evropy dominovat nad naplňováním Zelené dohody, schválili lídři už během večeře a následného krátkého jednání. Místo dvou dnů jim k tomu stačilo jen několik hodin.

Připomínky měly podle účastníků jednání jediné dva státy - Itálie a Maďarsko. Ale vzhledem k tomu, že ke schválení tří nejvyšších postů v Evropské unii je třeba kvalifikované většiny, nikdo se výhradami Říma a Budapešti příliš nezabýval.

Vzhledem k tomu, že italská premiérka Giorgia Meloniová představuje velmi silnou frakci konzervativců a Viktor Orbán zakládá se šéfem českého ANO Andrejem Babišem další novou, údajně také silnou frakci, to ale může zkomplikovat už červencové schvalování Ursuly von der Leyenové jako šéfky komise.

Leyenová bude totiž potřebovat 361 hlasů ze 720 a to navíc ještě v tajném hlasování. Zatím má od lidovců, socialistů a liberálů, tedy evropských stran, které jí slíbily podporu, méně než čtyři stovky hlasů a to podle bruselských expertů nemusí stačit. Dotknout se to může i nově jmenované šéfky evropské diplomacie, estonské premiérky Kaji Kallasové, kterou také musí schválit europoslanci.

Naopak předseda Evropské rady, tedy „evropský prezident“, portugalský expremiér António Costa, má jmenování jisté. Po dvou a půl letech ho však musí šéfové států a vlád potvrdit na další dvouapůlleté období.

Spokojený Fiala

Premiér Petr Fiala dával už před odletem najevo, že se chce na summitu na obsazení nejvyšších postů dohodnout. „Pokud jde o má očekávání, věřím, že k dohodě dojde už na tomto setkání,“ říkal už před odletem do Bruselu. Doplnil, že nejsou důležitá jen jména, ale i plány Evropské unie na příštích pět let, kde chtěl vidět hlavně posílení konkurenceschopnosti Evropy.

Po jednání byl spokojen. „Evropská rada probíhala velmi racionálně a ve výsledku také konsensuálně, velmi rychle jsme se dohodli na řadě klíčových rozhodnutí. Myslím, že to je rozhodnutí, které je pro Českou republiku dobré. Já jsem toto rozhodnutí podpořil, všechny tři osobnosti znám, mají k České republice dobrý vztah a mám s nimi dobré pracovní zkušenosti," dodal na adresu všech tří klíčových osobností v čele EU. Tedy Ursuly von der Leyenové, Kaji Kallasové i Antónia Costy.

Fiala chválil i plány Unie na příštích pět let, kde jsou hlavními cíli konkurenceschopnost a hospodářský růst. „Podle mého názoru je lepší, realističtější, než byl ten minulý a mnohem více se v něm odrážejí zájmy České republiky,“ uvedl ke srovnání nových plánů s končícím „zeleným“ pětiletým obdobím.

V parlamentu to vře

O co klidnější byla Evropská rada, o to neklidnější je situace v Evropské parlamentu. Tam se „vládní většina“ už v minulých týdnech poměrně výrazně zmenšila, když oslabeným liberálům odešli další europoslanci, včetně českého hnutí ANO.

Nedopadla ani jednání Viktora Orbána o vstupu ke konzervativcům, ani snahy slovenského Směru premiéra Roberta Fica o návrat k socialistům. Andrej Babiš přitom oznámil založení nové frakce v Evropském parlamentu, byť bez toho, že by řekl, kdo v ní bude.

Podpora konzervativců v čele s Meloniovou, nebo Zelených pro Leyenovou je velmi nejistá. „Chci pracovat s celým parlamentem,“ uvedla k tomu Leyenová.

Složitou situaci v Evropském parlamentu připustil i Fiala. Jeho ODS působí ve frakci konzervativců (ECR). Naznačil ale, že ani to nemusí být definitivní. „Pro mě je důležité, aby se ve frakci ECR neprosazovaly příliš radikální pozice, se kterými bych těžko souhlasil,“ uvedl premiér.

„Vyloučeno zatím není nic,“ dodal s tím, že budoucnost ECR on osobně vidí ve spolupráci s Evropskou lidovou stranou. Tedy tou frakcí, která nominovala a jako svoji kandidátku na šéfku Evropské komise Leyenovou.

Do prvního zasedání Evropského parlamentu v polovině července proto podle bruselských kuloárů čekají, přes hladký průběh summitu, Evropskou unii ještě složitá vyjednávání s nejistým koncem v podobě schválení, či neschválení Leyenové a Kallasové.