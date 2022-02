Po zjištění, že premiéři České republiky a Polska mezistátní dohodu podepsali, pak Krejčová uvedla, že tajné schválení a dojednání dohody je šok. "Smlouva nechrání českou vodu, která se ztrácí kvůli dolu Turów, a víme, že se bude ztrácet dál tím, jak se rozšiřuje těžba. Takže její uzavření je protiprávní, protože vláda má za úkol chránit české území, a to touto smlouvou rozhodně nedělá," řekla aktivistka. Dodala, že Greenpeace budou v případu nadále aktivní.

Těžba v Turówě bude pokračovat. Česká a polská vláda našly dohodu

"Bohužel je nutné zdůraznit, že Česká republika dnes byla v nejvýhodnějším postavení, v kterém mohla být, protože dnes generální advokát souhlasil s tou českou žalobou," zdůraznila Krejčová. Později protest doplnila také zvuková nahrávka rypadel. Aktivisté to komentovali slovy, že jde o vhled do života lidí žijících v blízkosti dolu. Demonstrace skončila krátce po 14:00.

Uzavření dohody odsoudili také členové studentského hnutí Fridays for Future, kteří se protestu také zúčastnili. Jako špatnou dnes na twitteru smlouvu, ještě před oznámením o jejím podpisu, označil i Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

"OK. Tři roky bojujete proti nespravedlivé ilegální těžbě polské státní firmy a nakonec vás podrazí vaše vlastní vláda spolu s vedením kraje," uvedl pak na twitteru Milan Starec ze Sousedského spolku Uhelná. Uhelná je jednou z obcí, na které provoz dolu dopadá.

Podpis dohody a jeho okolnosti v tiskové zprávě zkritizovala i expertní organizace Frank Bold, vláda podle ní zvolila prohru. Skupina uvedla, že dohoda příhraničí neochrání, stávající parametry budované podzemní stěny jsou pro zabránění odtoku nedostatečné a případná stavba další bariéry nebo prodloužení stávající by trvaly příliš dlouho. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes uvedl, že smlouva garantuje, že stěna bude funkční a pokud ne, tak smlouva umožňuje zastavení těžby.

Podpis mezistátní dohody

Právnička z Frank Bold Petra Urbanová také označila za příliš krátkou dohodnutou dobu soudního dohledu, která má být pět let. Jde o kompromis, Česko původně požadovalo desetiletý dohled, Polsko jen v délce dvou roků. Také Frank Bold uvedl, že dohoda je v rozporu s povinností předcházet vzniku škod na svém území, která vládě vyplývá z tuzemského i unijního práva.

Podpis mezistátní dohody odpoledne oznámili český premiér Petr Fiala (ODS) a polský premiér Mateusz Morawiecký na úřadu vlády. Země se podle Fialy dohodly na náhradě 45 milionů eur (zhruba 1,08 miliardy korun) za škody způsobené těžbou v dole a na pětileté délce soudního dohledu. Česko zároveň stáhne žalobu u Soudního dvora EU poté, co obdrží od Polska domluvené peníze. Mělo by to být v řádu hodin, nejpozději dnů, řekl Fiala.

Polsko v kauze dolu Turów porušilo unijní právo, uvedl advokát soudu EU

Polsko se podle Fialy v dohodě zavázalo mimo jiné k dostavbě podzemní stěny k zabránění odtoku podzemních vod z českého území, stavbě ochranného valu a dalším opatřením například ke zlepšení ovzduší v regionu. Do dokončení těžební činnosti bude podle dohody zajišťován monitoring hlukové zátěže z dolu, kvality ovzduší, terénních pohybů a hladin podzemních vod. Bude též fungovat fond malých projektů k financování místních a regionálních projektů v oblasti životního prostředí.

Rozšíření těžby Polsko předloni povolilo bez ohledu na námitky české strany. Česko se kvůli tomu obrátilo na Soudní dvůr EU, který loni v květnu nařídil Polsku předběžným opatřením zastavit práce. Poláci to odmítli. Generální advokát Soudního dvora EU dnes dal za pravdu české žalobě.