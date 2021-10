Čeští ekologičtí aktivisté jsou nespokojeni s výší pokuty. „Sankce, které nyní soud stanovil, jsou ale výrazně menší, než jaké Česká republika požadovala. Navíc jsou vyměřeny až od dnešního dne, přestože soud rozhodl o zastavení dolu už 21. května,“ řekla Nikol Krejčová z Greenpeace.„Je pro nás zklamáním, že sankce za nerespektování soudu a poškozování životního prostředí jsou tak nízké. Je otázkou, jestli budou pro Polsko dostatečně motivační, aby důl skutečně uzavřelo, nebo zda bude radši dotovat těžbu z peněz tamních daňových poplatníků.”

Oproti tomu polská média mluví o „obrovské, kosmické pokutě“. Vedení Polské energetické společnosti (PGE) ale prohlásilo, že přes udělenou pokutu bude dál pokračovat v těžbě. PGE argumentuje tím, že těžba uhlí běží v nedalekých dolech jak v Česku, tak v Německu.

Rozhodnutí státní společnosti PGE podpořila bleskově i polská vláda. „Žádné rozhodnutí Soudu Evropské unie nesmí narušovat věci spojené se zásadami bezpečnosti členských zemí. Energetická bezpečnost mezi ně patří,“ zdůvodnil pokračování těžby mluvčí vlády Piotr Müller. „Zastavení těžby v dole v Turówě ohrozí stabilitu polského energetického systému,“ uvedl Müller a dodal, že z toho důvodu nebude těžba zastavena.

Rychlá a drahá dohoda?

Není to pravda. Z hlediska polské energetiky je elektrárna Turów sice důležitým, ale nikoli zásadním výrobcem elektřina, když vyrábí jen kolem 7 % elektřiny v Polsku. Podobně mimo realitu je i další argument polské vlády, že kdyby se provoz elektrárny zastavil, tak prý "přijde o dodávky tepla celý okres" Bogatynia. Ten má přitom pouhých 5647 obyvatel, z nichž část má navíc domácí kotle na uhlí či dřevo.

Rozhodnutí soudu dostává do velké výhody českou stranu. Až dosud Polsko nabízelo Česku přibližně miliardovou kompenzaci na náhradní dodávky vody a snížení prašnosti. Přitom za rok těžby se pokuta vyšplhá přes 4,5 miliardy korun. Proto je v zájmu Varšavy co nejrychlejší dohoda s Českem. A to i za cenu mnohem vyšší, třeba několika miliardové kompenzace.

