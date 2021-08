Co se děje v Polsku.Zdroj: Deník

O Tuskově návratu do polské politiky se spekuluje minimálně poslední dva roky, tedy od okamžiku, kdy opustil významný post předsedy Evropské rady. Sám dlouho váhal a nechával si otevřená zadní vrátka. Nyní překročil pomyslný Rubikon a vyzval svého odvěkého politického rivala Kaczyńského doslova na souboj. Jak napsal polský deník Gazeta Wyborcza: „Tusk transformoval bitvu politických stran do individuálního střetu. Ze standardní politiky udělal westernovou přestřelku. Lze jej za to kritizovat, ale Tusk zná slabá místa vůdce PiS a umí udeřit.“

V každém případě preference Občanské platformy před Tuskovým návratem dlouhodobě skomíraly. Všechny volby od roku 2014 s přehledem vždy vyhrálo Kaczyńského PiS.

Často jako slon v porcelánu mění tato konzervativní strana - se svými ještě konzervativnějšími koaličními partnery, mocnou katolickou církví a povolnou státní televizí TVP - Polsko k obrazu svému. Ne všem se to v zemi líbí. A určitě se některé kontroverzní vládní kroky – například boj se sexuálními menšinami, ovládnutí soudního systému a médií apod. – nelíbí Bruselu. Jenže Kaczyński si zatím byl vždy jistý v kramflecích.

Podle polských komentátorů ale sjezdy obou stran ze začátku měsíce mohou tuto jistotu zlomit. Tusk na shromáždění v Gdaňsku vyzval svého rivala: „ Pane Kaczyński, opusťte svoje doupě a postavte se mi tváří v tvář. Nechme lidi na pokoji, ať mohou mezi sebou normálně mluvit. Chcete konfrontaci? Jsem vám k dispozici, kdykoliv a kdekoliv chcete.“

O pár set kilometrů jižněji Kaczyński hovořil o své skvělé vládě, Polském řádu – což je před půl rokem představený vládní ekonomický plán – a to bylo vlastně vše. Tusk byl ten den ve skvělé formě. Hovořil o zlu, boji s ním a mobilizoval voliče. Jevil se jako o generaci mladší politik. Ve skutečnosti ho od Kaczyńského dělí jen osm let.

Tusk zatím opozici pomáhá

Mohou se ti dva opět po letech střetnout před kamerami. Polští novináři tomu příliš nevěří. Kaczyński je pro Tuska příliš slabý, Tusk je příliš silný pro Kaczyńského. A oba to vědí. Jenže předchozí věta platí jen v těchto dnech, kdy se bývalý polský premiér vrátil do polské politiky. Mezi řadou Poláků má Tusk podobnou pověst, jako třeba u nás má Miroslav Kalousek. Řada voličů ho považuje za viníka masivní korupce z konce prvního desetiletí. A jejich názor na něj nedokázaly změnit ani korupční kauzy z období vlády PiS.

Zatím ale převažuje mezi Poláky spíše euforie z jeho návratu. Svědčí o tom i aktuální čísla předvolebních průzkumů. Před jeho návratem by Občanskou platformu volilo 16,6 procenta Poláků. V polovině července to již bylo 21,1 procenta. Zároveň poklesla obliba PiS z 33 na 31,9 procenta. Pokud by oba pánové kandidovali na prezidenta Tusk by Výzkumného ústavu Pollster porazil Kaczyńského v poměru 32:26 procentům. Přesněji o voličských tendencích ale vypoví až poprázdninové průzkumy.

Tuskův návrat ale má ještě jeden efekt. Do Občanské platformy se vracejí lidé. Například v Pomořansku získala nedávno přes sto nových členů. A v Malopolsku se jich jen během dvou dnů přihlásilo dvacet.

Nová rubrika U sousedů

U sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo doyen naší rubriky Vladimír Majer z jižních Čech. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata, a je možné, že časem přibereme ještě další kolegyně, či kolegy. Přejeme hezké nedělní počtení.