„Česká vláda v boji proti pandemii nešťastně selhala. A musí si plnit své úkoly,“ napsal v komentáři pro Sächsische Zeitung jejich pražský dopisoval Hans-Jörg Schmidt, který považuje kontroly na hranicích mezi Českem a Německem za nezbytné.

Co se děje v Německu.Zdroj: Deník

Podle jeho novinářského kolegy Steffena Neumanna, který žije v Drážďanech, ale záleží, kde člověk žije. Pro obyvatele spolkových zemí na západní hranici je situace v Česku nezajímavá. Stejně jako Sasy příliš nezajímá dění ve Francii.

Stejně to vnímají také politici. „Bavorský kancléř Markus Söder nebo saský premiér Michael Kretschmer mají bytostný zájem na tom, aby s českou stranou vycházeli dobře. I když nyní museli uzavřít hranice, je pro ně nejlepší, když se Česku daří,“myslí si Neumann.

Němci si potvrdili stereotyp Česka jako špatně fungující země

Právě v těchto dvou spolkových zemích je zájem o Česko největší, přesto jej často vnímají sterotypizujícím pohledem. O to větší překvapení zažili loni na jaře, kdy Česko díky přísným a poměrně rychlým opatřením zabránilo šíření viru.

Teď jsou ale stereotypy Česka jako špatně fungující země zpět. „Mnozí Němci si myslí, že v Česku nefungují věci jako u nás, že v Česko je prostě možné všechno. Toto vnímání se změnilo částečně loni, ale nyní je vše ve starých kolejích. Takže si tím vysvětlují průběh pandemie v Česku,“ říká Neumann, který do Čech pravidelně jezdí za reportážemi.

V posledních dnech si Sasko, které je jednou ze dvou spolkových zemích sousedících s Českem, začalo uvědomovat, že téměř neprodyšně uzavřené hranice mají velmi negativní dopad i na místní hospodářství. Češi za hranicemi totiž nepracují jen v sociálních službách nebo zdravotnictví, na jejich práci je postavena i práce řady firem ze soukromého sektoru. „Shodli jsme se, že situace v hospodářství je velice vážná. Jsem si vědoma, že toto rozvolnění vstupních podmínek ve skutečnosti povede ke zvýšení infekčních čísel. Pro mě je ale velice důležité to, že do Saska nemůže přijet za prací nikdo, kdo není denně testován,“ řekla po nedávném mírném rozvolnění pravidel pro cesty Čechů přes hranice saská ministryně sociálních věcí Petra Köpping.

Nenahraditelní čeští odborníci

Podle Neumanna je skutečně velká část českých zaměstnanců v Německu těžko nahraditelná. „Stejně jako vy, tak i my máme problémy s obsazováním odborných míst. Velká část Čechů, kteří v Německu dělají, právě těmito odborníky jsou. Proto jsou nenahraditelní, němečtí zaměstnanci je dlouhodobě nahradit nemohou,“ nabízí pohled do německého průmyslu Steffen Neumann.

Podle jeho názoru mohou při rozhodování politiků na obou stranách hranice hrát velkou roli volby, které v Česku i v Německu budou na podzim. „Pro Čechy to může být překvapivé, ale i Angela Merkel je v určitém významu slova populistka. Ví, že Němci chtějí mít bezpečnost a jistotu, klid kolem sebe. To velmi dobře ví a proto tak prosazuje přísná opatření. Ví, že 60 procent Němců tak myslí,“ dodává drážďanský novinář.

U sousedů. Zdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo doyen naší rubriky Vladimír Majer z jižních Čech. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata, a je možné, že časem přibereme ještě další kolegyně, či kolegy. Přejeme hezké nedělní počtení.