24. února 2020 si na symptomy koronaviru postěžovali 24letá italská studentka innsbrucké univerzity, pracující v hotelu Europa v Innsbrucku a její přítel, který se právě vrátil z italské Lombardie. Po pozitivním testu byl hotel uzavřen a tento týden zkrachoval.

Co se děje v Rakousku.Zdroj: Deník

Pátého března bylo po návratu z rakouského lyžařského střediska Ischgl na covid pozitivně testováno patnáct Islanďanů, kteří tu trávili dovolenou.

Tyrolské úřady mlžily, měli se prý nakazit v letadle z Mnichova. 7. března se ale nakazil 36letý barman lokálu Kitzloch a s ním patnáct hostů. Bar byl uzavřen a jeho provozovatel v dubnu v televizi připustil, že měl zavřít dřív, ale že tehdy pokynu úřadů neuposlechl.

Úřady nařídily uzavřít několik après-ski-lokálů v Ischglu, ale jak později citoval magazín Profil ze zprávy tyrolské policie, řada barů měla dál otevřeno. Policie nezasahovala a podle listu sdělila příslušnému okresnímu hejtmanovi, že „nucené prosazení nařízení by z důvodu velké frekvence osob při krásném počasí a okolnosti, že by se lidé jen přemístili jinam, nebylo přiměřené“.

Do 14. března dostalo Tyrolsko ze zahraničí 21 koronových varování. Dánsko například poslalo seznam 283 nakažených občanů po návratu z rakouských středisek, z nich 184 z Ischglu.

Ministerstvo zdravotnictví varoval monitorovací systém EU, tyto informace ale nebyly předány tyrolským orgánům. Když vyšlo najevo, že jeden podnik v Ischglu už koncem února neoznámil infekci svého zaměstnance, požádala zemská vláda státní zastupitelství o vyšetřování. Mezitím se Ischgl smutně proslavil v celé Evropě jako místo, odkud se virus rozšířil bleskově po celém kontinentu. V půlce března 2020 byla vyhlášena karanténa.

Tyrolsko je po roce zase v karanténě

Pandemii u sousedů to stejně nezastavilo a v Tyrolsku se situace tento měsíc zhoršila natolik, že letošního 12. února mají rakouští občané bez negativního testu zákaz vycestovat z Tyrolska, což dopadlo na 754 705 občanů této spolkové země.

Od 14. února je pak zcela uzavřena v karanténě pro podezření na jihoafrickou mutaci covidu tyrolská obec Mayrhofen. Ze 4000 obyvatel tu bylo 42 pozitivních, 29 „jihoafricky“… Zavřeli tu obchody, školy, lanovky. Občané se musejí během týdne dvakrát nechat testovat.

A zatím co pandemie řádí dál, vědci se nimrají v kořenech nákazy. Výzkumné centrum molekulární medicíny prý z geneticky podobných vzorků našlo podobné hnízdo koronaviru jako ve Ischglu ve francouzských Alpách, kde se vir objevil už čtrnáct dnů před tyrolským případem… Studie Lékařské univerzity v Innsbrucku zase „odhalila“, že úmrtnost infikovaných v Ischglu je 0,26 procenta a neliší se příliš od jiných skupin a oblastí.

Podle statistiky se tvrdá opatření v Tyrolsku vyplácejí. Nakažených tam bylo k pátku 47 638 (sedmidenní incidence 101,9), úmrtnost 76,42 na 100 000 obyvatel, aktivně pozitivních bylo 1103, vesměs téměř nejnižší čísla v Rakousku. Inu, není nad pozitivní zprávy.

Nová rubrika U sousedů

