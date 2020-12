Na první pohled to vypadalo jako rozumná kompromisní varianta. Rok 2038 jako termín, kdy skončí těžba uhlí v Česku, byl střed mezi nejkratší a nejdelší variantou, tedy lety 2028 a 2048. „Pokud se podíváme na kapacity, finanční zdroje a závazky vůči EU k rokům 2030 a 2050, tak rok 2038 je možný i technologicky a časově,“ zdůvodnil rozhodnutí uhelné komise vlády vicepremiér Karel Havlíček.

Členka této komise, profesorka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jiřina Jílková, pro Deník uvedla, že i pro ni byl tento termín „ekonomicky nejvýhodnější“. „Nedovedu si představit situaci, kdy by nebyla dostavěna jaderná elektrárna Dukovany a zároveň by byla ukončena těžba uhlí. To by bylo velké riziko,“ dodává.

Pro severní Čechy, kde je nejvíce dolů a také významné elektrárny, je podle ní tento termín očekávatelný. „Mám pocit, že komunita v severních Čechách s tím počítá,“ uvádí. Na druhou stranu jde podle ní o pracovní místa v elektrárnách a dolech pro tisíce lidí. „Tito lidé zvažují, co budou dělat a co dál.“ . Ukončení těžby je podle Jílkové šancí k tomu , aby se v severních Čechách obnovila původní krajina. „Byl to ráj na zemi a já doufám, že během jedné generace se k tomu krajina v severních Čechách vrátí,“ dodává.

Vedle těchto otázek a klíčového problému snížení emisí skleníkových plynů však rozhodnutí uhelné komise může mít vliv i na čerpání peněz z Fondu spravedlivé transformace. Tento fond, v němž je pro Česko určeno 45 miliard korun, by se měl vyčerpat podle dosavadních plánů v příštích letech a pomalý odchod od uhlí to může zkomplikovat. To tvrdí hlavně ekologové.

Problém s fondem

„Pokud bude útlum uhlí rozvleklý, je zde riziko, že tyto peníze nestihneme v daném časovém horizontu efektivně využít. V mezičase budeme čelit postupným krachům uhelných elektráren a dolů, které přestanou být konkurenceschopné a my nebudeme mít připravený kvalitní záložní plán,“ uvedla pro Deník Michaela Pixová z ekologické Klimatické koalice.

„Tato otázka při projednávání termínu odchodu od uhlí nepadla, ale je to určitě něco, čím bude třeba se zabývat, protože souvislosti s Fondem spravedlivé transformace tam mohou být, “ připouští i profesorka Jiřina Jílková.

Zdroj: DeníkZelená změna u vás: Každá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které by měly pomoci omezit změny klimatu. Deník vám pod logem „Zelená pro Evropu“ přináší ve spolupráci s EURACTIV.cz příběhy z oblasti ekologie a zkoumá, koho a jak se může tato změna dotknout a jak ji dobře využít.