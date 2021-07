Evropský parlament 22.6. schválil unijní „klimatický zákon“, který závazně stanovuje, že Evropská unie dosáhne v roce 2050 klimatické neutrality. To znamená závazek, že země EU už za necelých třicet let přestanou produkovat více emisí skleníkových plynů, které způsobují oteplování země a klimatickou změnu, než kolik jich dokáží zachytit.

Daleko bližší je ale jiný cíl vyhlášený klimatickým zákonem, který se týká roku 2030. Nová právní úprava EU zvyšuje cíl redukce emisí do roku 2030 ze 40 % na nejméně 55 % v porovnání s hodnotami z roku 1990. S pomocí zachycování uhlíku by emise mohly klesnout až o 57 %.

„Byla bych radši, kdybychom zašli ještě dál, ale toto je dobrá, na vědě založená dohoda, která přinese velké změny. EU musí v příštím desetiletí snížit emise tak výrazně, jako v předchozích třech desetiletích dohromady. Máme nové a ambicióznější cíle, které mohou další země inspirovat k zintenzivnění úsilí," uvedla zpravodajka „zákona“ Jytte Gutelandová ze frakce socialistů. „Zelenou dohodu“, jak se tomu zákonnému rámci boje EU proti klimatické změně říká, schválil Evropský parlament poměrně velkou většinou hlasů. 442 hlasů bylo pro, 203 proti, 51 se zdrželo.

Jedním z českých europoslanců, kteří hlasovali proti, byl Alexandr Vondra z ODS. „Považuji redukční cíle pro rok 2030 za příliš drastické. Povedou k velkým sociálním a ekonomickým nákladům, které na cenách elektřiny, topení, bydlení a dopravy pocítí zejména lidé s podprůměrnými příjmy,“ uvedl na sociálních sítích Vondra.

Pirátský europoslanec Peksa Zelenou dohodu podporuje

Zcela opačně to vidí pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, který Zelenou dohodu a právě přijatý právní rámec pro její naplnění podporuje. Také proto, že si nemyslí, že by odchod Evropské unie a v jejím rámci i České republiky od fosilních paliv měl přinést zvýšení cen energií. „Ono se to málo zdůrazňuje, ale obnovitelné zdroje energie zaznamenaly v posledních deseti letech razantní pokles ceny výroby elektřiny,“ uvedl Peksa v rozhovoru pro webový projekt Zapojse.eu.

„Kdybychom porovnali cenu solární energie teď a v roce 2010, tak je asi pětinová. Proto si myslím, že zvýšení ceny energií nepocítíme. I proto, že jak se budou nasazovat technologie výroby energie, které budou nejlevnější, tak se budou obnovitelné zdroje víc a více vyskakovat jako ty nejlevnější.“

Velkou pomocí pro zvládnutí přechodu od fosilních paliv je podle Peksy společný energetický trh Evropské unie, který umožní výhodný dovoz elektřiny z jiných částí Unie, která bude vycházet mnohem levněji, než elektřina vyrobená v Česku. „Může to být levná elektřina ze solárních elektráren z Řecka, nebo Portugalska,“ říká Peksa, podle něhož by mohla mít i třetinovou cenu, než je dnes cena elektřiny v Česku. „Tím jak se trh s propojuje a otevírá, tak cena elektřiny pro koncového spotřebitele může i klesat,“ dodává Peksa.

Jako zcela jednoznačný směr vývoje pak vidí Peksa nutnost ukončení výbory energie z uhlí a ukončení těžby v uhelných dolech. „Těžba a spalování uhlí jsou z hlediska toho poměru množství vyrobené energie a vytvořených emisí v podstatě úplně nejhorší,“ říká Peksa. „Těžba uhlí je prostě zastaralá technologie. Úplně stejně jako jsme opustili parní stroje, musíme opustit těžbu uhlí,“ uvádí Peksa.

Atom není udržitelný, tvrdí německá europoslankyně

Jako slepou uličku vidí pak snahy české vlády nahradit uhlí výstavbou nových jaderných reaktorů německé europoslankyně za stranu Zelených Anna Cavazzini. Cavazzini odmítá uznat jadernou energetiku za udržitelný, či ekologický zdroj elektřiny. „Vedou se o tom vášnivé debaty. My Zelení jasné říkáme, že jaderná energetika by neměla být považována za udržitelný zdroj energie,“ řekla Cavazzini, která je ze Saska sousedícího s Českou republikou, v rozhovoru pro Zapojse.eu.

„Za prvé proto, že je stále velmi, velmi riziková. Stále se dějí nějaké nehody, připomeňme jen Černobyl, nebo Fukušimu," říká německá europoslankyně. „Není také vyřešeno nakládání s jaderným palivem,“ uvádí Cavazzini. Podle ní také oproti vžitým představám není výroba elektřiny v jaderných elektrárnách bezemisní. „Když produkujete uran, produkujete také emise CO₂,“ uvádí europoslankyně z Německa. Berlín uskutečňuje odchod od jaderné energetiky a v dohledné době uzavře všechny své zbývající atomové elektrárny.

Argumentům o produkci emisí při těžbě uranu odporují příznivci jaderné energetiky tím, že i při výrobě solárních panelů, nebo baterií do aut vznikají emise, nehledě na problémy se zpracováním odpadu například z baterií, kterým skončila životnost.

