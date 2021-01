Uhelná je malá osada nedaleko Hrádku nad Nisou. Několik desítek domů se rozkládá na kopci Vřesový vrch přímo na hranicích s Polskem. Místní Uhelnou popisují jako klidný a bezpečný prostor, kde si děti mohou volně hrát venku a rodiče o ně nemusejí mít strach. Vede sem jediná přístupová cesta, která v osadě končí. To byly také důvody, proč se sem asi před čtyřmi lety rozhodl přestěhovat Milan Starec s partnerkou a dvěma malými dětmi. Už tehdy ale věděl, že hnědouhelný důl na polské straně státní hranice může narušit klidný život, který si rodina vysnila.

„Nevěděli jsme přesně, jak se důl bude rozšiřovat a co to pro nás bude znamenat. Zároveň už bylo jasné, že se důl přiblíží až k silnici, která lemuje státní hranici. Říkali jsme si, že ale přece není možné, aby těžba postupovala bez toho, aby provozovatel dolu vybudoval nějaká ochranná opatření, třeba val, který by nás ochránil. Nic z toho se ale nestalo,“ vysvětlil Milan Starec, který se posledních několik let intenzivně věnuje boji proti rozšiřování dolu.

Podle vědeckých studií totiž těžba v dole Turów způsobí ztrátu podzemní vody v českém příhraničí, rozšiřování dolu může způsobit sesuvy půdy, negativně ovlivnit životní prostředí a hlavně důl a přilehlá elektrárna výrazně přispívají k prohloubení klimatické krize.

Milan Starec proto v Uhelné spolu se sousedem zorganizovali petiční akci upozorňující na negativní vlivy dolu na české území, začali dělat osvětu mezi místními, komunikovali s úřady a lobbovali i u ministra životního prostředí, aby se za ně postavil.

„Kdyby nebylo tlaku od místních obyvatel, bylo by velice těžké donutit politiky, aby jednali. Díky naší soudržnosti se podařilo zapojit do boje i několik ekologických organizací a právníků, kteří nám pomáhají,“ řekl Starec. Právě díky jejich práci a tlaku, který vytvářejí, se podařilo dosáhnout prvních výsledků. Poláci v čele s polostátním energetickým gigantem PGE, který důl provozuje a vlastní i elektrárnu, ve které se vytěžené uhlí spaluje, začali poskytovat informace české straně.

Spor zřejmě skončí u soudu

Kauzou se začal zabývat Evropský parlament i Evropská komise. V posledních dnech pak tlak ještě zesílil, když čtyřicet neziskových organizací z celé Evropské unie zaslalo Evropské komisi otevřený dopis, ve kterém volá po okamžité akci. Také vyjednávání mezi Čechy a Poláky skončilo neúspěchem a vše naznačuje, že spor nakonec skončí u Evropského soudního dvora.

„To nejhorší teprve přijde. Pro nás bude nejvíce kritických následujících 6 let, kdy se těžba bude přibližovat k české hranici. Už teď nám do oken svítí reflektory rypadla, které se zakusuje stále hlouběji a dál do země,“ uvedl Milan Starec a dodal, že je mu jasné, že se těžbu nepodaří zastavit ze dne na den, ale nemůže jen tak rezignovaně přihlížet.

„Naší snaze pomáhá také zvyšující se zájem a povědomí lidí o dopadech klimatické změny na naše životy. Ty negativní dopady totiž pozorujeme už teď. Vidím to pokaždé, když se podívám do studny, kde neustále klesá hladiny vody,“ vysvětlil Michal Martin z Václavic. Sousední vesnice leží v údolí a od dolu ji odděluje kopec.

Největším problémem místních tak není hluk ani světelný smog, ale úbytek podzemní vody, na který má vliv klimatická změna, ale také odčerpávání vody těžaři v dole Turów. Obyvatelé tady nejsou připojení na veřejný vodovod, vodu čerpají ze studní a ty pomalu vysychají. Michal Martin, který s rodinou bydlí ve Václavicích přes 20 let, je tak odkázaný na své dvě studny.

Problém je, že z první studny si pan Martin může do sklenice načepovat jen železitou tekutinu s velkým obsahem manganu. V druhé studni začala před 15 lety voda ubývat. Prohloubil ji na vlastní náklady, ale přesto to nestačilo. Dnes je v ní vody sotva na pití. Užitkovou vodu tak čerpá dvakrát týdně ze 100 metrů vzdálené studny na obecním pozemku.

„Tak řešíme nedostatek vody v létě, v zimě to je problém,“ uvedl Martin, který se podobně jako Milan Starec nechce smířit s tím, že by se Uhelná a Václavice staly podobným symbolem obce odsouzené k zániku jako Horní Jiřetín na Mostecku. Boj za ochranu svého okolí proto nevzdávají. „Nechceme jen sedět se založenýma rukama, zvlášť teď, kdy budou dopady těžby stále viditelnější. Jak už jsem říkal, to nejhorší nás teprve čeká,“ dodal Milan Starec.

Zdroj: DeníkZelená změna u vás: Každá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které by měly pomoci omezit změny klimatu. Deník vám pod logem „Zelená pro Evropu“ přináší ve spolupráci s EURACTIV.cz příběhy z oblasti ekologie a zkoumá, koho a jak se může tato změna dotknout a jak ji dobře využít.