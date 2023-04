Ukrajinské obilí, které se nelegálně prodávalo v Evropské unii, rozvířilo především ve střední a východní části Evropy vášně mezi zemědělci. Podle europoslankyně KDU-ČSL Michaely Šojdrové jde o jednoznačné porušení dohod o tranzitu ukrajinského obilí do třetích zemí.

Europoslankyně Michaela Šojdrová | Audio: Luboš Palata

V dalším dílu podcastu Deníku Evropa pro Čechy, který vysíláme už od roku 2021, se s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se podíváme na problém ukrajinského obilí, které v minulých měsících zaplavilo evropské trhy, místo aby putovalo, jak zněly dohody, do třetích zemí, především do Afriky.

Česká europoslankyně a členka zemědělského výboru Evropského parlamentu Michaela Šojdrová říká, že je to jednoznačně v rozporu s dohodami, které Evropské unie s Ukrajinou uzavřela. Jejích cílem bylo umožnit tranzit přes země EU, v situaci, kdy je jih Ukrajiny s vetšinou přístavů zasažen ruskou agresí. Nikoli však už prodej ukrajinského obilí v Evropské unii. Není to však jen chyba Ukrajiny, ale také dotčených zemí. "Na prodej obilí v zemích EU musí být vždy dva, ten co nabízí a ten, kdo nakupuje," uvádí Šojdrová.

Čeští zákazníci sice mohli mít z prodeje ukrajinského obilí, který způsobil pokles cen obilí v EU, dokonce i radost, ale podle Šojdrové by to byl vliv na ceny potravin stejně jen krátkodobý. Europoslankyně si myslá, že ukrajinský rozsáhlý a výkonný zemědělský sektor by neměl být překážkou ukrajinské integrace do Evropské unie.

Jak se s problémem ukrajinského obilí vypořádává Česko i Evropská unie jako celek? Bude Ukrajina i po ruské invazi nadále vývozcem obilí? O tom a o mnohé dalším je tento díl podcastu Evropy pro Čechy.

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata.