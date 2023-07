Severoatlantická aliance nedala Ukrajině žádný bianko šek. Před vstupem do NATO musí Kyjev podle českého ministra zahraničí Jana Lipavského splnit vojenské a politické podmínky vstupu. Podobné, jaké muselo splnit na konci devadesátých let i Česko.

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se podíváme na zahradu Černínského paláce, v kterém sídlí ministerstvo zahraničí. Hostem pořadu je opět ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany.

Lipavský v pořadu hovoří o tom, že summit NATO skončil úspěchem a to přesto, že Ukrajinu nepozval do aliance. Podle jeho názoru není představitelné, že by Ukrajina vstoupila do aliance bez toho, že by dobyla všechna území okupovaná Ruskem včetně Krymu.

Lipavský také popisuje změnu chování Turecka a jeho novou orientaci na Evropu a omezení vztahů s Ruskem. Vyjadřuje se také k tomu, kdy se země Západního Balkánu stanou členy EU. A také zda migrační reforma nějak ohrožuje Česko. A jak Babiš lže o migrační reformě svým voličům. Na závěr podcastu Lipavské také porovnává spolupráci s bývalým prezidentem Milošem Zemanem a současnou hlavou státu Petrem Pavlem.