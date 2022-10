Dalo by se říci, že vlastně ani netušíme, že k nám do Česka přišla ta část Ukrajinců, která by se dala nazvat národním pokladem Ukrajiny. A budoucností této země. Platí to nejen o České republice, ale také o dalších dvou zemích, které se účastnily velkého sociologického průzkumu společnosti EWL mezi ukrajinskými válečnými uprchlíky, tedy Polska a Rumunska.