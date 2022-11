Vrátili se na Ukrajinu, na zimu mohou zpět do EU. S uprchlíky počítá i Česko

Uprchlíci, kterým byla v Evropské unii vydána dočasná víza a odešli zpět na Ukrajinu, se mohou do EU před zimou opět vrátit. Po příletu z cesty českých ministrů do Kyjeva to dnes řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Do EU podle něj přišlo asi 4,3 milionu běženců, vrátila se zhruba pětina. I v Česku, které do dnešního dne vydalo více než 450 tisíc víz, podle Rakušana platí, že zhruba 20 procent odešlo zpět do své země.

Noční vlakové spoje přivážely v březnu ukrajinské válečné uprchlíky do Česka - 18. března 2022 v Bohumíně | Foto: Deník/Lukáš Kaboň